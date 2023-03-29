Tous les jours, des acteurs malveillants imitent des sites Web de marque. Ce fonctionnement serait difficile à reproduire dans la vie réelle ; par exemple, il pourrait être compliqué d'obtenir le bâtiment physique nécessaire. En revanche, en ligne, ces acteurs malveillants peuvent héberger des sites similaires bien conçus incluant des imitations de noms de domaine.

Souvent, ces sites Web sont hébergés sur des noms de domaine proches de celui de la marque originale. C'est ce que nous appelons des domaines cybersquattés.

Notre analyse des domaines malveillants a montré que le combosquatting représente la plus grande menace de cybersquatting. Dans cette publication, nous vous expliquons comment nous détectons le combosquatting dans le trafic DNS, et énumérons les mots-clés de combosquatting les plus couramment utilisés par les pirates pour tromper les organisations et les individus.