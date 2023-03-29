攻撃者は、ブランドの Web サイトを日々模倣しています。現実世界では、攻撃はなかなか成功しません。たとえば、重要な物理的建造物を乗っ取るのはかなり困難です。ところがオンラインでは、ドメイン名の模倣を含め、巧みに設計された類似サイトを運営できます。

多くの場合、模倣された Web サイトは本物のブランドのドメインによく似たドメイン名でホストされています。これをサイバースクワッティングされたドメインと呼びます。

Akamai が悪性ドメインを分析した結果、今日のサイバースクワッティングの中で最大の脅威はコンボスクワッティングであることがわかりました。この投稿では、DNS トラフィックでコンボスクワッティングを検知する方法と、攻撃者が組織や個人を欺くためにコンボスクワッティングでよく使っているキーワードをご紹介します。