Los agentes maliciosos imitan los sitios web de las marcas a diario. Su funcionamiento sería difícil de lograr en la vida real; por ejemplo, el edificio físico necesario podría ser difícil de obtener. Sin embargo, online, estos atacantes pueden alojar sitios similares bien diseñados que incluyen imitaciones de nombres de dominio.

A menudo, estos sitios web están alojados en nombres de dominio que son una aproximación cercana al dominio de la marca original. Nos referimos a ellos como dominios de cibersquatting.

Nuestro análisis de los dominios maliciosos ha demostrado que el combosquatting es la mayor amenaza de cibersquatting. En esta publicación, presentamos cómo podemos detectar el combosquatting en el tráfico de DNS y enumeramos las palabras clave más comunes que utilizan los atacantes para engañar a organizaciones y personas por igual.