I danni finanziari e gli impatti del cybersquatting esistono da anni e questa piaga continua a restare una minaccia enorme per organizzazioni e individui

Il termine viene usato anche in contesti più generici. Metodi tipici di questa area sono domain name warehousing (il fare incetta dei nomi di dominio) e domain name frontrunning (l'acquisto anticipato dei nomi di dominio). Ad esempio, qualcuno potrebbe acquistare il dominio coke[.]net (squat TLD) e provare a venderlo alla Coca-Cola per ricavarne profitto. Un altro tipo di monetizzazione è il marketing di affiliazione tramite il furto di hit. Ad esempio, è possibile registrare il dominio payypal[.]com e indirizzare i visitatori al sito reale tramite un codice di invio. I tentativi sono numerosi e hanno avuto molto spesso una buona riuscita. Per correre ai ripari, sono state approvate diverse leggi e normative, tra cui l'Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) statunitense.