Windows 테마를 통한 NTLM 인증정보 유출

Microsoft는 Windows XP 시절부터 색상, 글꼴, 커서 등 몇 가지 개인 설정 미리 보기 옵션을 기본으로 제공해 왔습니다. 개인 설정 방법은 매우 간단합니다. 바탕화면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 ‘개인 설정’을 선택한 다음 ‘테마’를 클릭하면 설치된 테마를 볼 수 있습니다. 테마 파일은 .theme 확장자를 가지며, MSDN의 가이드를 참고해 만들 수 있습니다.

무해해 보이는 이 멋진 기능은 교묘한 취약점의 은신처가 될 수 있습니다. Akamai는 2023년 9월 패치 화요일 분석에서 테마 내 취약점인 CVE-2023-38146의 영향에 대해 간략히 언급한 바 있습니다. 이 취약점을 분석하는 동안 테마 파일의 값을 ‘조작’해본 결과, 특정 매개변수에 유효성 검사가 부족하다는 사실을 발견했습니다.



이 유효성 검사 부족을 악용하면 사용자 상호 작용이 거의 없는 상태에서 공격을 실행할 수 있습니다. 사용자가 해야 할 일은 악성 테마 파일을 다운로드하는 것뿐입니다. 사용자가 탐색기에서 파일을 열람하면 악용이 시작됩니다.

Akamai는 이 취약점에 대해 알아야 할 사항과 방어 방법 및 PoC를 문서화했습니다. 이에 대해 자세히 설명합니다.