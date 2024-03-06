Fuite d'informations d'identification NTLM via Thèmes Windows

Depuis l'époque de Windows XP, Microsoft a fourni plusieurs options de personnalisation prévisuelle prêtes à l'emploi : couleurs, polices et curseurs, pour n'en nommer que quelques-unes. Cette personnalisation est facile à faire pour les utilisateurs. Ils peuvent afficher les thèmes installés en cliquant simplement avec le bouton droit sur le bureau, en sélectionnant « Personnaliser » et en cliquant sur « Thèmes ». Les fichiers Thèmes portent l'extension .theme et peuvent être créés à l'aide de cette présentation de MSDN.

Ce service apparemment anodin peut constituer un foyer pour certaines vulnérabilités insidieuses. Dans notre analyse du Tuesday Patch de septembre 2023, nous avons brièvement évoqué l'impact de la vulnérabilité CVE-2023-38146 au sein de Thèmes. Lors de l'analyse de la vulnérabilité, nous avons décidé de « jouer » avec les valeurs d'un fichier Thèmes, et avons découvert qu'il y avait un manque de validation dans certains paramètres.



En abusant de ce manque de validation, nous pouvons exécuter une attaque sans aucune interaction de la part de l'utilisateur : les utilisateurs n'ont qu'à télécharger un fichier Thèmes malveillant. Une fois que l'utilisateur ouvre le fichier dans Explorer, l'exploitation commence.

Nous avons documenté ce que vous devez savoir sur cette vulnérabilité, y compris les mesures d'atténuation et une démonstration. Lire la suite.