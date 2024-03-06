Fuga de credenciales NTLM a través de Temas de Windows

Desde los días de Windows XP, Microsoft ha proporcionado varias opciones de personalización previas listas para usar: colores, fuentes y cursores, por nombrar algunas. Esta personalización es fácil para los usuarios. Pueden ver los temas instalados simplemente haciendo clic con el botón derecho en el escritorio, seleccionando "personalizar" y haciendo clic en "Temas". Los archivos de Tema tienen la extensión .theme y se pueden crear con esta descripción general de MSDN.

Este detalle aparentemente inocuo puede convertirse en el hogar de algunas vulnerabilidades escurridizas. En nuestro análisis del Patch Tuesday de septiembre 2023, analizamos brevemente el impacto de CVE-2023-38146, una vulnerabilidad dentro de los Temas. Al analizar la vulnerabilidad, decidimos "jugar" con los valores de un archivo de Tema y descubrimos que no se validaban determinados parámetros.



Al abusar de esta falta de validación, podemos realizar un ataque con una interacción del usuario prácticamente nula: Todo lo que los usuarios deben hacer es descargar un archivo de Temas maliciosos. Una vez que el usuario ve el archivo en el Explorador, comienza la vulnerabilidad.

Hemos documentado lo que necesita saber sobre esta vulnerabilidad, incluidas las mitigaciones y una POC. Le invitamos a seguir leyendo.