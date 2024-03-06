Stehlen von NTLM-Anmeldedaten in Windows-Designs

Seit den Tagen von Windows XP bietet Microsoft mehrere visuelle Individualisierungsoptionen an – Farben, Schriftarten und Mauszeiger, um nur einige zu nennen. Diese Personalisierung ist für Nutzer einfach auszuführen. Sie können die installierten Designs anzeigen, indem sie einfach mit der rechten Maustaste auf den Desktop klicken, „Personalisieren“ auswählen und links auf „Designs“ klicken. Design-Dateien haben das Suffix .theme und können mithilfe dieser Übersicht von MSDN erstellt werden.

Diese scheinbar harmlose Annehmlichkeit kann ein Einfallstor für einige hinterhältige Schwachstellen sein. In unserer Analyse zum Patch Tuesday im September 2023 sind wir kurz auf die Auswirkungen von CVE-2023-38146, einer Schwachstelle innerhalb von „Designs“ eingegangen. Bei der Analyse der Sicherheitslücke haben wir beschlossen, mit den Werten in einer Design-Datei „herumzuspielen“ und festgestellt, dass bestimmte Parameter nicht validiert werden.



Wenn wir diese fehlende Validierung missbrauchen, können wir einen Angriff ohne Nutzerinteraktion durchführen: Nutzer müssen dazu lediglich eine schädliche Design-Datei herunterladen. Sobald der Nutzer die Datei im Explorer anzeigt, beginnt der Exploit.

Wir haben dokumentiert, was Sie über diese Schwachstelle wissen müssen, und stellen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und ein PoC zur Verfügung. Lesen Sie weiter.