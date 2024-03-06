Fuga delle credenziali NTLM tramite i temi di Windows

Dall'epoca di Windows XP, Microsoft ha fornito varie opzioni di personalizzazione previsive immediatamente disponibili, ad es., colori, font e cursori. Questa personalizzazione è intuitiva: per visualizzare i temi installati, gli utenti possono fare semplicemente clic con il pulsante destro sul desktop, selezionare "Personalizza" e fare clic su "Temi". I file dei temi hanno il suffisso .theme e possono essere creati utilizzando questa panoramica presentata da MSDN.

Questa utilità apparentemente innocua può dare adito ad alcune vulnerabilità subdole. Nella nostra analisi della Patch Tuesday di settembre 2023, abbiamo discusso brevemente l'impatto della CVE-2023-38146, una vulnerabilità presente nella funzione Temi. Durante l'analisi della vulnerabilità, abbiamo deciso di "giocare" con i valori presenti in un file di temi e abbiamo scoperto che alcuni parametri non vengono convalidati.



Abusando di questa mancanza di convalida, è possibile lanciare un attacco senza richiedere alcuna interazione da parte dell'utente. Gli utenti devono solo scaricare un file di temi dannoso, che, una volta visualizzato in Internet Explorer, avvia lo sfruttamento della vulnerabilità.

Abbiamo documentato cosa devi sapere su questa vulnerabilità, incluse le relative mitigazioni e una PoC. Continua a leggere.