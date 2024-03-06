Vazamento de credenciais NTLM por temas do Windows

Desde os dias do Windows XP, a Microsoft forneceu várias opções de personalização prévias prontas para uso: cores, fontes e cursores, para citar alguns. Essa personalização é fácil de fazer para os usuários. Eles podem ver os temas instalados simplesmente clicando com o botão direito do mouse na área de trabalho, selecionando "personalizar" e clicando em "Temas". Os arquivos de tema têm a extensão .theme e podem ser criados seguindo este guia do MSDN.

Esse recurso aparentemente inócuo pode abrigar algumas vulnerabilidades sérias. Em nossa análise da Patch Tuesday de setembro de 2023, abordamos brevemente o impacto da CVE-2023-38146, uma vulnerabilidade presente nos temas. Ao analisar a vulnerabilidade, decidimos "reproduzir" com os valores em um arquivo de tema e descobrimos que há uma falta de validação em determinados parâmetros.



Ao abusar dessa falta de validação, podemos executar um ataque com uma interação efetiva de usuário zero: todos os usuários devem fazer o download de um arquivo de temas mal-intencionados. Depois que o usuário exibir o arquivo no Explorer, a exploração será iniciada.

Documentamos o que você precisa saber sobre essa vulnerabilidade, incluindo mitigações e uma PoC. Continue lendo.