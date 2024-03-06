利用 Windows 主题漏洞泄露 NTLM 凭据

自从 Windows XP 问世以来，Microsoft 一直在提供多种开箱即用的预视觉个性化选项，其中包括颜色、字体和光标等。对用户来说，这种个性化设置很容易完成。他们只需右键点击桌面，然后选择“个性化”，再点击“主题”即可查看已安装的主题。主题文件的后缀为 .theme，您可以参考 MSDN 的这份概述来创建它们。

这种看似无害的美好事物实际上是一些隐蔽漏洞的温床。在 2023 年 9 月‘周二补丁日’（Patch Tuesday）的文章分析中，我们曾简要讨论过 CVE-2023-38146 的影响，这是一个存在于主题（Themes）中的漏洞。在分析该漏洞的同时，我们还决定“篡改”主题文件中的值，并发现了某些参数缺乏验证。



通过滥用这种缺乏验证的情况，我们可以执行一种几乎零用户交互的攻击：用户只需下载一个恶意的主题文件。一旦用户在资源管理器中查看了该文件，漏洞利用便会开始。

我们已记录有关此漏洞的相关信息，包括抵御措施和一个 PoC 示例。请继续阅读。