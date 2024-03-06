Windows XP時代以来、Microsoftでは色、フォント、カーソルなど、革新的なプレビズのパーソナライズオプションを提供してきました。パーソナライズの操作は簡単です。インストール済みのThemeを表示するためには、デスクトップ上で右クリックし、［パーソナライズ］を選択し、［Themes］をクリックするだけです。テーマファイルは.themeという拡張子を持ち、MSDNのこの概要を参照して作成することができます。

この無害に見えるものが悪質な脆弱性をもたらすおそれがあります。2023年9月のPatch Tuesdayに関する分析の中で 、Themeに含まれる脆弱性であるCVE-2023-38146の影響について簡単に触れました。脆弱性を分析する一方で、Themeファイルの値を用いて「いろいろ試して」みたところ、特定のパラメーターで検証が欠如していることがわかりました。



これを悪用すると、ユーザーインタラクション無しで効果的に攻撃を実施することができます。つまり、ユーザーが悪性のThemeファイルをダウンロードするだけでよいという状態です。ユーザーがExplorerでファイルを表示すると、悪用が始まります。

この脆弱性に関する必要情報は、緩和やPoCと併せて文書化されています。ぜひご一読ください。