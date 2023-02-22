환상적인 RPC 인터페이스와 이를 찾는 방법

Akamai 보안 리서치 팀은 지난 몇 달 동안 복잡성이 높고 그간 리서치가 부족했던 MS-RPC 리서치에 큰 노력을 기울였습니다. 이 작업의 결과로 발견된 취약점에 대한 수많은 게시물을 보셨을 것입니다. 예를 들면, srvsvc 및 Wininit.exe가 있습니다. 이 리서치를 통해 축적한 엄청난 양의 데이터와 툴을 보았을 때 한 장소에 저장하는 것이 합리적이었습니다. RPC 툴킷과 같은 곳에 말입니다.

이 오픈 소스 리포지토리에는 툴, 기사, 블로그 게시물, 컨퍼런스 내용, RPC 취약점 정보 등 RPC로 전환해 개념 증명을 악용하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 이 리포지토리는 보안팀 직원과 연구자 모두가 RPC 지식에 더 쉽게 접속할 수 있도록 하기 위해 구축되었습니다. 함께 작업하는 것이 더 안전하기 때문입니다. Akamai의 저작물을 읽거나, 툴을 사용하거나, 공유한 적이 있는 모든 분께 감사합니다! 잘 활용해 주셔서 기쁩니다.

툴킷에 포함된 툴 중 하나는 RPC Interface Analyzer로, 이는 보안 전문가가 잠재적으로 취약한 인터페이스에 대한 단서를 빠르고 쉽게 식별할 수 있도록 지원합니다. 이 블로그 게시물은 아직 익숙하지 않은 사용자를 위해 RPC Interface Analyzer의 원래 목적과 조사 결과, RPC에 대한 개요 및 몇 가지 보안 메커니즘에 대해 자세히 안내하기 위한 것입니다.