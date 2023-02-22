Interfaces de RPC fantásticas y cómo encontrarlas

En los últimos meses nuestro equipo ha dedicado grandes esfuerzos a investigar las MS-RPC por su complejidad y por su naturaleza generalmente poco investigada. Es posible que haya visto las innumerables entradas de blog sobre las vulnerabilidades que hemos descubierto como resultado de este trabajo, tales como srvsvc y Wininit.exe, por ejemplo. Con la enorme cantidad de datos y herramientas que hemos recopilado durante la investigación, lo lógico era depositarlo todo en un único lugar: nuestro kit de herramientas de RPC.

Este repositorio de código abierto tiene todo lo necesario para ayudarle a adentrarse en el mundo de las RPC: herramientas, artículos, entradas de blog y conferencias, así como información sobre vulnerabilidades de RPC y pruebas de concepto. Este repositorio se ha creado en un esfuerzo por hacer que el conocimiento de las RPC sea más accesible tanto para los que las combaten como para los investigadores. Al fin y al cabo, estamos más seguros cuando trabajamos juntos. A cualquier persona que nos haya leído, que haya utilizado las herramientas o compartido nuestro trabajo: ¡gracias! Nos alegramos de que le sea de utilidad.

Una de las herramientas del kit de herramientas es nuestro RPC Interface Analyzer, que ayuda a los profesionales de la seguridad como usted a identificar de forma rápida y sencilla las pistas que conducen a las interfaces potencialmente vulnerables. Esta entrada de blog pretende explicarle sus objetivos y hallazgos, así como ofrecer una descripción general de las RPC y algunos de sus mecanismos de seguridad para aquellos que aún no los conozcan.