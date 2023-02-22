Interfaces RPC exceptionnelles et comment les trouver

Au cours des derniers mois, notre équipe a consacré beaucoup d'efforts à la recherche sur MS-RPC en raison de sa complexité et de sa nature peu étudiée. Vous avez peut-être vu la myriade d'articles sur les vulnérabilités que nous avons découvertes grâce à ce travail, comme srvsvc et Wininit.exepar exemple. Compte tenu de la quantité de données et d'outils que nous avons accumulés tout au long de cette recherche, il était logique de les rassembler en un seul endroit : notre boîte à outils RPC.

Ce référentiel open source contient tout ce dont vous avez besoin pour commencer ou poursuivre votre parcours dans le domaine du RPC : outils, articles, billets de blog, conférences, informations sur les vulnérabilités du RPC et démonstrations de faisabilité. Ce référentiel a été créé dans le but de rendre les connaissances en matière de RPC plus accessibles aux défenseurs et aux chercheurs. Après tout, nous sommes tous plus en sécurité lorsque nous travaillons ensemble. À tous ceux qui ont lu nos articles, utilisé un outil ou partagé une partie de notre travail : Merci ! Nous sommes heureux que vous en tiriez profit.

L'un des outils de la boîte à outils est notre RPC Interface Analyzer, qui aide les professionnels de la sécurité comme vous à identifier rapidement et facilement les pistes vers des interfaces potentiellement vulnérables. Ce billet de blog a pour but de vous présenter l'objectif et les résultats de cet outil, et de donner un aperçu du RPC et de certains de ses mécanismes de sécurité à ceux qui ne les connaissent pas encore.