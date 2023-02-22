So finden Sie herausragende RPC-Schnittstellen

In den letzten Monaten hat unser Team viel Arbeit in die MS-RPC-Forschung gesteckt, da das Thema sehr komplex und noch nicht ausreichend erforscht ist. Sie haben vielleicht die unzähligen Beiträge über Schwachstellen gelesen, auf die wir im Rahmen dieser Arbeit gestoßen sind, wie srvsvc und Wininit.exezum Beispiel. Angesichts der enormen Menge an Daten und Tools, die wir in dieser Studie gesammelt haben, war es nur sinnvoll, sie an einem Ort aufzubewahren: unserem RPC-Toolkit.

Dieses Open-Source-Repository enthält alles, was Sie für den Beginn oder die Weiterentwicklung Ihres RPC-Projekts benötigen: Tools, Artikel, Blogbeiträge und Konferenzvorträge sowie Informationen zu RPC-Schwachstellen und Proof-of-Concepts zu Exploits. Dieses Repository wurde in dem Bestreben erstellt, Verteidiger und Forscher gleichermaßen über RPC zu informieren. Schließlich sind wir alle sicherer, wenn wir zusammenarbeiten. An alle, die etwas von uns gelesen, ein Tool benutzt oder unsere Arbeit geteilt haben: Vielen Dank! Wir freuen uns, dass Sie es nutzen.

Eines der Tools im Toolkit ist unser RPC Interface Analyzer, der Sicherheitsexperten wie Ihnen hilft, schnell und einfach Hinweise auf potenziell anfällige Schnittstellen zu erkennen. Dieser Blogbeitrag soll Sie über den beabsichtigten Zweck und die Ergebnisse informieren sowie einen Überblick über RPC und einige seiner Sicherheitsmechanismen für diejenigen geben, die noch nicht damit vertraut sind.