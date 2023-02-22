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奇妙的 RPC 接口以及查找这些接口的方法

Oryan De Paz

寫於

Oryan De Paz

February 22, 2023

Oryan De Paz

寫於

Oryan De Paz

Oryan De Paz 是 Akamai Technologies 企业安全部的安全研究员。她从事的研究工作很多，例如漏洞研究、恶意软件分析、操作系统的内部机制等。她对 Windows 操作系统内核、逆向工程和解决难题充满了热情，因而从事了她梦寐以求的安全研究工作。闲暇时，她喜欢烘焙、旅行以及陪伴她的小狗 Alice；此外，她还喜欢探寻新事物的本质。

希望我们的持续研究和存储库中的工具能够给您带来更多启示，帮您进一步了解这种媒介，也希望这些资源能激发其他研究人员深入探究。

编辑和内容补充：Tricia Howard

前言

在过去的几个月里，我们的团队在 MS-RPC 研究方面投入了大量精力，因为它十分复杂，而且相关研究相当不充分。您可能已经看过无数篇关于我们在这项工作中发现的漏洞的帖子，内容涉及 srvsvcWininit.exe等。在整个研究过程中，我们积累了大量的数据和工具，而这些资源只有统合起来才有价值，我们应此推出了 RPC 工具包。 

这个开源存储库包含您开始研究或进一步研究 RPC 所需要的任何资源：工具、文章、博客文章和会议讲座，以及 RPC 漏洞信息和漏洞攻击概念证明。这个存储库的建立是为了让防御者和研究人员更容易获得 RPC 知识；毕竟，协力同心才能全面提高安全性。对于任何了解过我们的工作、使用过我们的工具或分享过我们的一些工作的人，我们借此表示衷心的谢意！很高兴我们的工作能帮到您。 

该工具包中的一个工具是我们的 RPC 接口分析器，它可以协助您这样的安全专家快速、轻松地寻找线索，了解可能有漏洞的接口。这篇博文是为了引导您了解它的预期目的以及发现的结果，并简要介绍 RPC 和它的一些安全机制，供那些可能还不熟悉的人参考。 

直接跳转到“实操导览”部分

什么是 RPC？它的安全机制有哪些？

远程过程调用 (RPC) 是进程间通信 (IPC) 的一种形式，它允许客户端调用一个由 RPC 服务器公开的过程。客户端可以像执行普通过程调用一样来调用此函数，几乎不需要为远程交互的细节编码。服务器可以托管在同一台机器的不同进程中，也可以托管在远程机器上。

Windows 将 MS-RPC（Microsoft 的 RPC 实施）广泛用于许多不同的服务，比如任务调度、服务创建、打印机和共享设置，以及远程存储的加密数据的管理。这种广泛的使用范围和 RPC 作为媒介的远程性质，正是我们今天讨论这个主题的原因，也是我们投入这么多资源研究 RPC 的原因。它拥有大量的功能，因此，从安全的角度来看，它吸引了很多人的注意。

观看 DEF CON 大会上的相关讲解

在下面的部分中，我们将深入探讨 RPC 安全回调 ，以及您如何使用自动化来分析它们，并从中探究新的安全性和漏洞研究线索。 

什么是 RPC 安全回调？它的工作原理是怎样的？

简而言之，安全回调是确保 RPC 接口安全的几种方法之一。它是一个由 RPC 服务器开发人员实施的自定义回调。它的逻辑由开发人员决定，它允许开发人员强制执行基于用户的访问控制、身份验证、传输类型，或阻止对服务器公开的特定函数的访问。 

最终，回调返回 RPC_S_OK 以允许客户端与服务器通信，或者返回 RPC 错误代码之一，比如 RPC_S_ACCESS_DENIED，以拒绝通信。

接受或拒绝客户端请求的决策通常依赖于一个属性（或不止一个），我们将在下面探讨这些属性。

协议序列

客户端可以通过几种传输方式与服务器通信：TCP、命名管道、ALPC 等。安全回调可以检查此属性，以便只过滤本地连接请求、只过滤远程请求和 TCP 通信，等等。

虽然文档中未提供协议序列的值，但我们将 RpcCallAttributes 结构中传递给安全回调的协议序列映射为以下值：

#define ncacn_ip_tcp 1

#define ncacn_np 2

#define ncalrpc 3

#define ncacn_http 4

其他协议序列（比如 ncacn_hvsocket）可以由安全回调通过解析字符串绑定 来进行测试

身份验证级别

检查客户端的 身份验证级别 在安全回调中是很常见的做法。通过这种方式，服务器可以定义它预计从客户端那里获得的最小身份验证级别。

有多个身份验证级别，每个级别都是对前一个级别的扩展：

#define RPC_C_AUTHN_LEVEL_DEFAULT 0

#define RPC_C_AUTHN_LEVEL_NONE 1

#define RPC_C_AUTHN_LEVEL_CONNECT 2

#define RPC_C_AUTHN_LEVEL_CALL 3

#define RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT  4

#define RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_INTEGRITY 5

#define RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_PRIVACY 6

例如，服务器预计身份验证级别为 RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_PRIVACY ，以确保通信数据只对客户端和服务器可见，或者预计身份验证级别为 RPC_C_AUTHN_LEVEL_NONE ，以表示没有身份验证。

身份验证服务

身份验证 服务 指定了负责验证身份验证策略（由身份验证级别提供）的服务。 

身份验证服务常量值是：

#define RPC_C_AUTHN_NONE  0

#define RPC_C_AUTHN_DCE_PRIVATE  1

#define RPC_C_AUTHN_DCE_PUBLIC  2

#define RPC_C_AUTHN_DEC_PUBLIC  4

#define RPC_C_AUTHN_GSS_NEGOTIATE  9

#define RPC_C_AUTHN_WINNT  10

#define RPC_C_AUTHN_GSS_SCHANNEL  14

#define RPC_C_AUTHN_GSS_KERBEROS  16

#define RPC_C_AUTHN_DPA  17

#define RPC_C_AUTHN_MSN  18

#define RPC_C_AUTHN_DIGEST  21

#define RPC_C_AUTHN_NEGO_EXTENDER  30

#define RPC_C_NETLOGON   68（文档中未提供相关信息）

#define RPC_C_AUTHN_MQ   100

#define RPC_C_AUTHN_DEFAULT  0xffffffff

例如，RPC_C_AUTHN_NONE将关闭身份验证，而 RPC_C_AUTHN_WINNT 将使用 NTLM 协议。

身份验证服务的完整列表和它们的值可以在这个 GitHub 页面上找到。 

NULL 会话

NULL 会话是一个匿名连接。在这种情况下，客户端与服务器通信时没有身份验证；也就是说，不使用用户名或密码。 

在大多数情况下，如果注册了安全回调，那么，除非在服务器注册时提供了 RPC_IF_ALLOW_CALLBACKS_WITH_NO_AUTH 标志，否则 NULL 会话将被默认阻止（在 此处了解其他情况）。安全回调也可以检查 NULL 会话。 

通过阻止对这些会话的访问，安全回调可以保护 RPC 接口，避免未经身份验证的用户访问。 

操作号 (opnum)

操作号代表客户端请求运行的接口函数。更准确地说，操作号是 RPC 服务器函数表的索引。

通过检查操作号值，服务器可以限制或阻止客户端对特定函数的访问，例如为远程客户端处理敏感数据的函数、为用户模式客户端访问内核内存和/或功能的函数，等等。

Akamai 安全研究团队发表了一篇博文， 介绍了一个有趣的安全回调示例， 那个回调依靠的就是此检查。 

其他安全回调检查可以是：

  • 调用者来源 ——检查调用者是来自用户模式还是内核模式

  • 客户端 PID ——只允许特定的进程

  • 字符串绑定 ——验证 RPC 连接属性，比如协议序列、网络地址、端点信息等

  • 仿冒 ——确保服务器可以在客户端的安全上下文中运行代码

还有一些复杂的检查。例如，在 lsasrv.dll 的 LsaCapRpcIfCallbackFn 回调中，如果身份验证服务是 netlogon，身份验证级别应该小于 RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_INTEGRITY。

RPC 接口分析器——实操导览

RPC 接口分析器是一个用于研究 RPC 接口的自动化工具。它允许研究人员从两个不同的来源（接口定义 (IDL) 文件或 PE 文件）查找并分析 RPC 接口。

IDL 文件

IDL 文件 是定义 RPC 接口及其函数的文件。通过分析公开的 IDL 文件，我们可以得到关于 RPC 接口和其服务器公开的函数的信息，以及它们的参数和返回值类型。借助这些信息，研究人员可以寻找可能有漏洞的函数；例如 PetitPotam等漏洞中接收路径参数的函数。 

为了运行我们的 IDL 分析器，请运行下列命令：

1.使用 idl_scraper 脚本，从 Microsoft 网站将所有 IDL 文件下载到您的机器上：

idl_scraper.py [-h] [-o OUTPUT] [-p PROTOCOL]

2.然后运行 idl_parser，以便分析这些 IDL 文件：

idl_parser.py [-h] [-r] input_path [output_path]

您将获得的输出是一个 CSV 文件，包含 RPC 接口名称、通用唯一标识符 (UUID)、公开的函数名称和签名。

您将获得的输出是一个 CSV 文件，包含 RPC 接口名称、通用唯一标识符 (UUID)、公开的函数名称和签名。

PE 文件

分析 IDL 文件可能很有用，但我们只能访问公开的 IDL 文件，所以可能会遗漏一些 RPC 接口。另一种方法是在本地文件系统中寻找 RPC 接口，也就是在 PE 文件（.exe 或 .dll 文件）中寻找。我们发现这种方法比检查实时进程更好，因为这样一来，我们就不会遗漏那些并非实时的 RPC 服务器，或在受保护进程中运行的 RPC 服务器。

RPC PE 分析器 将寻找由 RpcServerRegisterIf 函数（及其变体）注册的 RPC 接口，并对传递给它的参数执行分析（假设提供了反汇编程序）。在没有它的情况下运行时，在默认模式下，分析器会使用正则表达式查找 RPC 接口。此 讲座 详细介绍了搜索过程。

为了在默认模式下使用 RPC PE 分析器，请运行以下命令：

pe_rpc_scraper.py <scrape_path> <output_path>

此命令会给您提供基本输出，包括接口的 UUID、它的角色（客户端/服务器）以及它的函数名称和地址。

RPC PE 分析器在默认模式下运行时的输出示例

如果您想获得更详细的信息，可以向脚本提供一个反汇编程序及其路径（如果不是默认设置）：

pe_rpc_scraper.py [-d {idapro,radare}] [-P DISASSEMBLER_PATH] <scrape_path> <output_path>

使用反汇编程序选项将同时添加接口注册信息，包括：

  • 在服务器注册中提供的标志

  • 接口的安全回调名称和地址

  • RPC 服务器的安全描述符（如有）

  • 是否 为安全回调 启用了全局缓存

与这篇博文同时发布的新功能还支持分析安全回调本身。 

与反汇编程序一起运行时，RPC PE 分析器的输出示例

使用示例

假设我们想扫描我们机器上所有可用的 RPC 接口。我们可以运行 RPC PE 分析器，提供一个 C:\Windows\System32 的副本作为我们的 scrape_path，并查看输出。 

pe_rpc_scraper.py -d idapro “C:\Users\User\Documents\System32_Copy”

输出为 JSON 格式，因此，很容易对其进行迭代并寻找具体信息。例如：

  • 查找 DLL 文件中的所有 RPC 客户端/服务器

  • 查找一台机器上的所有 RPC 客户端/服务器

  • 查找某个特定 RPC 接口的客户端

  • 查找某个 RPC 服务器的 RPC 安全回调

  • 查找哪些 RPC 接口使用了接口级缓存（阅读这篇 博文 ，详细了解这种类型的缓存为什么会存在问题）

这些用途只是该输出的众多用途中的一部分。我们很乐意了解更多的使用方法和想法。

新功能——安全回调信息

RpcCallAttributes 结构 

RPC_CALL_ATTRIBUTES 是一个结构，其中有关于客户端请求的数据。服务器端的接口安全回调可以通过调用 RpcServerInqCallAttributes 函数获得这些信息。 

typedef struct tagRPC_CALL_ATTRIBUTES_V3_W

{

    unsigned int Version;

    unsigned long Flags;

    unsigned long ServerPrincipalNameBufferLength;

    unsigned short *ServerPrincipalName;

    unsigned long ClientPrincipalNameBufferLength;

    unsigned short *ClientPrincipalName;

    unsigned long AuthenticationLevel;

    unsigned long AuthenticationService;

    BOOL NullSession;

    BOOL KernelModeCaller;

    unsigned long ProtocolSequence;

    RpcCallClientLocality IsClientLocal;

    HANDLE ClientPID; 

    unsigned long CallStatus;

    RpcCallType CallType;

    RPC_CALL_LOCAL_ADDRESS_V1 *CallLocalAddress;

    unsigned short OpNum;

    UUID InterfaceUuid;

    unsigned long          ClientIdentifierBufferLength;

    unsigned char          *ClientIdentifier;

} RPC_CALL_ATTRIBUTES_V3_W;

我们已经提到了安全回调运行的测试。它们可以单独查询其中的一些值（例如， RpcStringBindingParseW 用于接收协议序列， RpcBindingInqAuthClient 用于身份验证信息，等等），也可以使用这个包含所有信息的结构，此时仅需要一次函数调用。事实上，在我们分析的大多数安全回调中，它们都调用 RpcServerInqCallAttributes 并使用 RPC_CALL_ATTRIBUTES 结构来同时查询所有属性。所以这个结构非常值得关注，可以帮您了解安全回调的逻辑。

该结构目前有三个不同的版本——1、2 和 3，每个版本都在其之前版本的基础上进行了扩展，并且有 ANSI 和 Unicode 版本。您可以在这个 GitHub 页面上找到不同的版本和它们的成员。 

安全回调信息

我们的 RPC 工具包新添加了 安全回调信息，它是 RPC PE 分析器的一部分。可以通过它来了解安全回调在批准/拒绝客户端请求之前所做的检查和验证。 

通过分析 RPC 接口的安全回调（特别是它对 RPC_CALL_ATTRIBUTES 结构的访问），可以对该接口有所了解。这样，如果您想过滤使用（或不使用）特定 身份验证 协议的 RPC 接口，就可以查找检查身份验证服务属性的安全回调。您也可以查询那些在允许客户端请求之前（以及在其服务器注册标志允许 NULL 会话 之前），不检查 NULL 会话的 RPC 接口，以发现可能有漏洞的 RPC 接口。

工作原理

对于每个安全回调，分析器将：

  • 确定正在使用的 RPC_CALL_ATTRIBUTES 结构版本，并在 IDA 的本地类型中定义相关结构

  • 查找 RpcCallAttribute 本地变量并应用 RPC_CALL_ATTRIBUTES 结构作为其类型

  • 解析安全回调使用该结构执行的检查，并输出正在测试的成员、与之比较的值以及使用的运算符（== / != / > / < / 等）。

我如何使用它？

使用方法并没有改变：每次您运行带有 IDA 反汇编程序标志的 RPC PE 分析器时，每个 RPC 接口的输出现在都会包括其安全回调信息——它是否访问 RpcCallAttributes 结构成员，以及它测试什么。

  • 注意：此新增功能目前只适用于 IDA，运行带有 Radare 选项的分析器时，不会包括安全回调信息。

RPC PE 分析器输出的新增内容示例——安全回调信息

在您获得输出后，可用它来查找可能有漏洞的 RPC 接口，并根据您的需求进行过滤。一些示例包括：

  • 获取一个只使用 RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_PRIVACY 身份验证级别的 RPC 接口

  • 获取预计进行本地连接的 RPC 接口

  • 获取预计只接受内核模式调用者的 RPC 接口

  • 获取检查操作号的 RPC 接口（在存在缓存漏洞的情况下）

总结

很明显，RPC 是一个成熟的研究领域，特别是考虑到它有着如此长久的发展历程，并集成到如此之多的关键进程中。近一年来，我们一直在我们的存储库中汇集资源，但要充分认识 RPC 的潜在威胁，还有很多东西需要涉猎。它的研究仍然相当不充分，尽管它最近获得了更多的关注，但仍有许多信息尚待发现，以便了解攻击者可能滥用它的无数方式。

RPC 的内在性质要求我们对每个潜在的危险角度进行研究。希望我们的持续研究和存储库中的工具能够给您带来更多启示，帮您进一步了解这种媒介，也希望这些资源能激发其他研究人员深入探究。无论您是负责保护 RPC 的防御者，还是寻找下一个目标的研究人员，RPC 都有很多知识和见解值得挖掘。

准备好开始了吗？查看 存储库，别忘了到 Twitter 上与我们分享您的发现！

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