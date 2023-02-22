奇妙的 RPC 接口以及查找这些接口的方法

在过去的几个月里，我们的团队在 MS-RPC 研究方面投入了大量精力，因为它十分复杂，而且相关研究相当不充分。您可能已经看过无数篇关于我们在这项工作中发现的漏洞的帖子，内容涉及 srvsvc 和 Wininit.exe等。在整个研究过程中，我们积累了大量的数据和工具，而这些资源只有统合起来才有价值，我们应此推出了 RPC 工具包。

这个开源存储库包含您开始研究或进一步研究 RPC 所需要的任何资源：工具、文章、博客文章和会议讲座，以及 RPC 漏洞信息和漏洞攻击概念证明。这个存储库的建立是为了让防御者和研究人员更容易获得 RPC 知识；毕竟，协力同心才能全面提高安全性。对于任何了解过我们的工作、使用过我们的工具或分享过我们的一些工作的人，我们借此表示衷心的谢意！很高兴我们的工作能帮到您。

该工具包中的一个工具是我们的 RPC 接口分析器，它可以协助您这样的安全专家快速、轻松地寻找线索，了解可能有漏洞的接口。这篇博文是为了引导您了解它的预期目的以及发现的结果，并简要介绍 RPC 和它的一些安全机制，供那些可能还不熟悉的人参考。