Fantásticas interfaces RPC e como encontrá-las

Nos últimos meses, nossa equipe tem se esforçado muito na pesquisa de MS-RPC devido à sua complexidade e, em grande parte, ao baixo número de pesquisas sobre o assunto. Você deve ter visto as inúmeras publicações sobre vulnerabilidades que descobrimos com este trabalho, como srvsvc e Wininit.exe, por exemplo. Com a enorme quantidade de dados e ferramentas que acumulamos ao longo desta pesquisa, o melhor lugar para manter era um só: o nosso Kit de ferramentas RPC.

Esse repositório de código aberto tem tudo o que você precisa para começar ou avançar sua jornada rumo ao RPC: ferramentas, artigos, publicações de blog e palestras em conferência, bem como informações de vulnerabilidade de RPC e provas de conceito de exploração. Esse repositório foi criado com o intuito de tornar o conhecimento sobre RPC mais acessível para defensores e pesquisadores, já que todos nós ficamos mais seguros quando trabalhamos juntos. Para qualquer pessoa que tenha lido, usado uma ferramenta ou compartilhado algum de nosso trabalho: Obrigado! Estamos felizes de que você esteja fazendo bom uso dele.

Uma das ferramentas do conjunto de ferramentas é o nosso RPC Interface Analyzer, que ajuda profissionais de segurança como você a identificar de forma rápida e fácil leads para interfaces potencialmente vulneráveis. Esta publicação de blog tem como objetivo orientar você em relação aos seus objetivos e descobertas, bem como oferecer uma visão geral do RPC e alguns de seus mecanismos de segurança para quem ainda não está familiarizado com eles.