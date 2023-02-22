Fantastiche interfacce RPC e come trovarle

Negli ultimi mesi, il nostro team si è impegnato molto nella ricerca MS-RPC a causa della sua complessità e della natura in gran parte poco studiata. Potreste aver visto la moltitudine di post sulle vulnerabilità che abbiamo scoperto come risultato di questo lavoro, come ad esempio srvsvc e Wininit.exe, ad esempio: Data l'enorme quantità di dati e strumenti che abbiamo raccolto durante questa ricerca, abbiamo ritenuto che fosse sensato riunirli in un unico posto: il nostro kit di strumenti RPC.

Questo archivio open source contiene tutto ciò che vi serve per iniziare o proseguire il vostro percorso verso RPC: strumenti, articoli, post di blog e discorsi di conferenze, nonché informazioni sulla vulnerabilità RPC e PoC (Proof-of-Concept) di exploit. Questo archivio è stato creato nel tentativo di rendere le conoscenze su RPC più accessibili sia agli addetti alla sicurezza che ai ricercatori; dopo tutto, lavorare insieme aumenta la sicurezza per tutti. A chiunque abbia letto, utilizzato uno strumento o condiviso parte del nostro lavoro: Grazie! Siamo lieti che ne stiate usufruendo.

Uno degli strumenti del toolkit è il nostro RPC Interface Analyzer, che aiuta i professionisti della sicurezza come voi a identificare rapidamente e facilmente interfacce potenzialmente vulnerabili. Questo post del blog ha lo scopo di illustrarvi lo scopo e i risultati previsti, nonché fornire una panoramica di RPC e alcuni dei suoi meccanismi di sicurezza per coloro che potrebbero ancora non conoscerli.