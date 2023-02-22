優れた RPC インターフェースとその検索方法

この数か月間、当社のチームでは MS-RPC の調査に特に力を入れました。複雑な調査であり、大部分が手つかずの状態だったからです。今回の調査結果で明らかになった脆弱性については、すでに数えきれないほどの投稿があります。たとえば、 srvsvc や Wininit.exeなどはご存じのことでしょう。今回の調査では膨大な量のデータやツールが収集されました。当然、これらは 1 か所に集約しなければなりません。その場所が、Akamai の RPC ツールキットです。

このオープン・ソース・リポジトリには、RPC への移行に着手したり進めたりするうえで必要なものがすべて含まれています。ツール、記事、ブログ投稿、会議だけでなく、RPC の脆弱性に関する情報やエクスプロイトの概念実証などもあります。このリポジトリは、防御者と調査者の両方が RPC の情報にアクセスできるようにするために構築されました。関係者全員が連携することで、セキュリティをさらに強化できると考えています。当社の取り組みに関する記事をお読みいただいた方々、ツールをご利用いただいた方々、これらを共有していただいた方々に感謝申し上げます。是非ご活用いただけると幸いです。

このツールキットの中には RPC Interface Analyzer があります。このツールを使用すると、脆弱な可能性があるインターフェースを迅速かつ簡単に特定できます。今回のブログでは、このツールの目的や調査結果だけでなく、RPC の概要やセキュリティメカニズムも紹介しますので、まだこのツールを知らない方々も是非お読みください。