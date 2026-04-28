API 보안의 허점: 연구 결과, AI가 보안 압박을 가중시켜

Akamai의 최신 API 보안 영향 연구 결과를 통해 보안 전문가들이 직면한 문제점을 확인하시기 바랍니다. 최근 몇 년 동안 악성 API, 섀도 API , 좀비 API 및 기타 API 보안 취약점에 대한 경고로 인해 기업들은 API 보안에 투자하고 있지만, 위협에 대응하는 데는 여전히 어려움이 있습니다. 새로운 AI의 발전을 활용하기 위해 급히 노력하는 가운데, 기업들은 기존 방어 체계로는 확인할 수 없는, 매핑되지 않은 무질서한 공격 표면을 의도치 않게 형성하고 있습니다.

10개국 1840명의 보안 리더 및 실무자를 대상으로 실시한 2026년 Akamai API 보안 영향 연구 결과는 API의 성장이 안정성에 대한 노력을 어떻게 무색하게 하는지를 보여줍니다. 글로벌 기업들은 현재 평균 5900개의 API를 관리하고 있지만, API를 방어하는 능력은 점점 떨어지고 있습니다.

이는 단순한 기술적 결함이 아니라 시스템 거버넌스의 실패이며, 이로 인해 기업에는 연간 평균 70만 달러의 비용이 발생합니다. 게다가 비용은 계속 증가하고 있습니다. 2024년 API 보안 영향 연구에 따르면 평균 비용은 59만 달러입니다.

다행히 기업들은 API에 대한 리스크를 이해하기 시작했습니다. 예를 들어, 약 80%의 기업에서 API 보안은 3대 사이버 보안 우선순위 중 하나로 꼽힙니다. 응답자의 3분의 2는 지난 12개월 동안 API 보안에 대한 관심이 증가했다고 답했습니다. 또한 절반 이상(52%)은 API 보안 인시던트를 기업이 사이버 안정성을 달성하는 데 가장 중요한 5대 사이버 위협 중 하나로 꼽았습니다.

보안팀은 무질서한 확산에 대응할 수 없습니다.