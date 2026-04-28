El punto débil de la API: un estudio revela que la IA está agravando los problemas de seguridad

Los resultados del último estudio sobre el impacto en la seguridad de API de Akamai revelan una realidad preocupante para los profesionales de la seguridad. Aunque las advertencias sobre las API no autorizadas, las API en la sombra, las API zombis y otras vulnerabilidades de seguridad de API han convencido a las organizaciones para invertir en seguridad de API en los últimos años, las empresas siguen teniendo dificultades para seguir el ritmo de las amenazas. Con las prisas por aprovechar los nuevos avances de la IA, las empresas están creando sin darse cuenta una superficie de ataque en expansión y sin mapear que las defensas tradicionales no pueden ver, y mucho menos proteger.

Los resultados del estudio sobre el impacto de la seguridad de API de Akamai de 2026, una encuesta realizada a 1840 directivos y profesionales de la seguridad de 10 países, demuestran cómo el crecimiento de las API está superando los esfuerzos de resiliencia. Mientras que las empresas globales gestionan actualmente una media de 5900 API, su capacidad para defenderlas está cayendo en picado.

No se trata únicamente de un fallo técnico: es un fallo de control sistémico que cuesta de media a las organizaciones 700 000 USD al año. Es más, los costes no hacen más que subir. El estudio sobre el impacto de la seguridad de API de 2024 situó el coste promedio en 590 000 USD.

Afortunadamente, las organizaciones están empezando a comprender los riesgos para sus API. Por ejemplo, para casi el 80 % de las empresas, la seguridad de API se encuentra entre sus tres principales prioridades de ciberseguridad. Dos tercios de los encuestados afirman haber prestado más atención a la seguridad de API en los últimos 12 meses. Y más de la mitad (52 %) citó los incidentes de seguridad de API como una de las cinco ciberamenazas más importantes para su organización a la hora de lograr la ciberresiliencia.

Los equipos de seguridad simplemente no pueden seguir el ritmo de su proliferación.