O ponto fraco das APIs: Estudo mostra que a inteligência artificial está aumentando os desafios na área da segurança

Os resultados do estudo mais recente da Akamai sobre o impacto da segurança de APIs revelam uma realidade preocupante para os profissionais da área. Embora os alertas sobre APIs maliciosas, APIs sombra, APIs zumbi e outras vulnerabilidades de segurança relacionadas a APIs tenham convencido as organizações a investir em segurança de APIs nos últimos anos, as empresas ainda enfrentam dificuldades para acompanhar o ritmo das ameaças. Na pressa de aproveitar os novos avanços da inteligência artificial, as empresas estão criando, sem querer, uma superfície de ataque ampla e desconhecida que as defesas tradicionais não conseguem detectar e muito menos proteger.

Os resultados do estudo sobre o impacto da segurança de APIs da Akamai de 2026, uma pesquisa com 1.840 líderes e profissionais de segurança em 10 países, mostram como o crescimento das APIs está superando os esforços de resiliência. Embora no momento as empresas globais gerenciem uma média de 5.900 APIs, a capacidade de protegê-las está em queda livre.

Este não é apenas um problema técnico; trata-se de uma falha sistêmica na governança que custa, em média, US$ 700.000 por ano às organizações. Além disso, os custos só aumentam. O Estudo sobre o impacto da segurança de APIs de 2024 estimou um custo médio de US$ 590.000.

Felizmente, as organizações estão começando a entender os riscos aos quais suas APIs estão expostas. Por exemplo, para quase 80% das empresas, a segurança das APIs está entre as três principais prioridades em termos de cibersegurança. Dois terços dos entrevistados relataram que a segurança das APIs tem recebido mais atenção nos últimos 12 meses. E mais da metade (52%) citou os incidentes de segurança relacionados a APIs como uma das cinco principais ameaças cibernéticas mais relevantes para a resiliência cibernética das organizações.

As equipes de segurança não conseguem acompanhar o crescimento desenfreado.