Il punto debole delle API: uno studio mostra come l'AI sta mettendo ancora più pressione sulla sicurezza

È impossibile proteggersi da ciò che non si vede. Il problema delle API ombra è diventato critico. I dati di quest'anno mostrano che, mentre il 77% degli intervistati afferma di disporre di un inventario completo delle proprie API, la visibilità sull'intento di tali API è diminuita per quattro anni consecutivi.

Nel 2022, il 40% delle organizzazioni sapeva quali API restituivano dati sensibili. Oggi, questo numero è sceso al 23%. I criminali stanno sfruttando questa lacuna di visibilità con l'intelligenza artificiale.

Poiché le aziende hanno investito 37 miliardi di dollari nella GenAI nel 2025, hanno creato migliaia di nuove connessioni ai modelli LLM. Queste API collegate all'intelligenza artificiale determinano a quali dati un modello può accedere e quali azioni può attivare. Se un criminale inganna un'AI tramite un attacco di prompt injection, è l'API che recupera i dati sensibili.

Le organizzazioni stanno iniziando a comprendere i rischi correlati. Secondo lo studio sull'impatto della sicurezza delle API nel 2026, il 42% degli addetti alla sicurezza che hanno segnalato incidenti di sicurezza correlati alle API nell'ultimo anno ha affermato che gli attacchi che hanno subito sono stati sferrati contro le API collegate alle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, come app, agenti e modelli LLM.