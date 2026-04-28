APIの弱点：AIがセキュリティ上のプレッシャーを増幅させていることが調査で明らかに

Akamaiの最新の「APIセキュリティの影響に関する調査」の結果から、セキュリティ専門家にとって厄介な現実が明らかになりました。野良API、シャドウAPI、ゾンビAPI、その他のAPIセキュリティの脆弱性に関する警告を受け、組織は近年、APIセキュリティに投資することを余儀なくされていますが、依然として脅威に後れを取らないようにすることに苦労しています。AIの新たな進歩をいち早く活用するために、企業は意図せず、従来の防御ではセキュリティの確保どころか捕捉することさえできない、広大で把握しきれないアタックサーフェスを生み出しています。

10か国のセキュリティリーダーおよび実務担当者1,840人に対して実施した「2026年Akamai APIセキュリティの影響に関する調査」の結果は、APIの拡大がレジリエンスの取り組みをどのように上回っているかを示しています。現在、グローバル企業は中央値で5,900件のAPIを管理していますが、それらを防御する能力は急速に低下しています。

これは単なる技術的な問題ではなく、システム全体に影響が及ぶガバナンスの失敗であり、それによって組織は平均で年間70万米ドルの損失を被っています。しかも、コストは増加する一方です。2024年のAPIセキュリティの影響に関する調査では、平均コストは59万米ドルでした。

幸いにも、組織はAPIに対するリスクを理解し始めています。たとえば、80%近くの企業が、サイバーセキュリティの優先事項の上位3つの中にAPIセキュリティを挙げています。回答者の3分の2が、「過去12か月間にAPIセキュリティへの注力度が高まった」と回答しています。また、半数以上（52%）が、サイバーレジリエンスを確立する上で自社にとって最も重要なサイバー脅威の上位5つの中にAPIセキュリティインシデントを挙げています。

しかし、セキュリティチームはAPIスプロールの急速な増加に追いつけていません。