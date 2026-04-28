API 防御短板：研究表明 AI 正加剧安全压力

Akamai 最新 API 安全影响研究结果揭示了安全专业人员面临的棘手现实难题。尽管近年来针对恶意 API、影子 API、僵尸 API 及其他 API 安全漏洞的预警促使企业加大安全投资，但各公司在跟上威胁演变步伐方面依旧吃力。企业在竞相部署最新 AI 技术成果的同时，无形中滋生了无序蔓延且未经梳理的攻击面，传统防御措施连识别都无能为力，更不用说提供安全保障了。

《2026 年 Akamai API 安全影响研究》对全球 10 个国家/地区的 1,840 名安全主管及从业人员进行了调研，结果表明 API 的增长速度已超过了企业网络弹性建设步伐。尽管全球企业目前平均管理着 5,900 个 API，但其安全防御能力却在大幅下滑。

这不只暴露了技术层面的漏洞，更折射出系统性治理维度的缺位，导致企业年均遭受 700,000 美元的损失。更为严峻的是，此类损失数额还在持续走高。回顾 2024 年 API 安全影响研究，当时安全事件的平均损失为 590,000 美元。

所幸，许多企业已开始意识到其 API 所面临的安全风险。举例而言，近 80% 的企业将 API 安全列为网络安全领域的三大优先事项。三分之二的受访者表示，在过去 12 个月中，他们对 API 安全的关注度越来越高。此外，超过半数 (52%) 的受访者将 API 安全事件列为企业在构建网络弹性时最需关注的前五大网络威胁之一。

安全团队根本无法跟上 API 无序蔓延步伐。