Le point faible des API : une étude révèle que l'IA accroît les défis en matière de sécurité

Les résultats de la dernière Étude des impacts sur la sécurité des API d'Akamai mettent en lumière une réalité préoccupante pour les professionnels de la sécurité. Malgré les avertissements répétés concernant les API indésirables, fantômes, zombies et d'autres vulnérabilités associées aux API, qui ont incité les organisations à investir davantage dans leur sécurisation ces dernières années, les entreprises peinent toujours à suivre le rythme des menaces. Dans leur course à l'adoption des dernières avancées de l'IA, elles créent involontairement une surface d'attaque tentaculaire et non cartographiée, que les mécanismes de défense traditionnels ne peuvent ni identifier ni sécuriser.

Les résultats de l'Étude 2026 des impacts sur la sécurité des API d'Akamai, menée auprès de 1 840 responsables et professionnels de la sécurité dans 10 pays, révèlent que la croissance des API dépasse désormais les efforts de résilience. Alors que les entreprises internationales gèrent aujourd'hui en moyenne 5 900 API, leur capacité à les protéger se dégrade fortement.

Cela ne reflète pas un simple problème technique, mais une défaillance systémique de gouvernance, dont le coût moyen atteint 700 000 USD par an pour les entreprises concernées. Pire encore, les coûts ne cessent d'augmenter. L'Étude 2024 des impacts sur la sécurité des API estimait ce montant à 590 000 USD.

Heureusement, les entreprises commencent à prendre conscience des risques qui pèsent sur leurs API. En effet, près de 80 % des entreprises placent désormais la sécurité des API parmi leurs trois principales priorités en matière de cybersécurité. Les deux tiers des personnes interrogées indiquent également que l'attention portée à ce sujet s'est renforcée au cours des 12 derniers mois. Par ailleurs, plus de la moitié d'entre elles (52 %) classent les incidents liés aux API parmi les cinq cybermenaces les plus préoccupantes pour leur cyberrésilience.

Les équipes de sécurité ne parviennent tout simplement plus à suivre l'expansion de cet écosystème.