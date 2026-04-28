APIs als Schwachpunkt: Studie zeigt, dass KI Sicherheitsprobleme verschärft

Die Ergebnisse der neuesten API‑Sicherheitsstudie von Akamai offenbaren eine beunruhigende Realität für Sicherheitsexperten. Zwar haben Warnungen vor unkontrollierten APIs, Schatten‑APIs, Zombie‑APIs und anderen API-Sicherheitslücken dazu geführt, dass Unternehmen mittlerweile in API‑Sicherheit investieren. Doch sie haben nach wie vor Schwierigkeiten, mit Bedrohungen Schritt zu halten. Während sie versuchen, die Vorteile neuer KI‑Entwicklungen möglichst schnell zu nutzen, schaffen Unternehmen unbeabsichtigt eine weitläufige, nicht kartierte Angriffsfläche, die herkömmliche Abwehrmaßnahmen nicht erkennen, geschweige denn schützen können.

Die Ergebnisse der API‑Sicherheitsstudie 2026 von Akamai – einer Umfrage unter 1.840 Sicherheitsverantwortlichen und -fachleuten in zehn Ländern – zeigen, dass die Bemühungen zur Resilienzsteigerung nicht mit dem API‑Wachstum Schritt halten können. Während globale Unternehmen mittlerweile im Median 5.900 APIs verwalten, nimmt ihre Fähigkeit, diese APIs zu verteidigen, immer weiter ab.

Doch das Ganze ist nicht nur eine technische Komplikation, sondern ein systemisches Governance-Problem, das Unternehmen im Durchschnitt 700.000 US‑Dollar pro Jahr kostet. Und diese Kosten steigen weiter an: Die API-Sicherheitsstudie 2024 bezifferte die durchschnittlichen Kosten noch auf 590.000 US‑Dollar.

Glücklicherweise erkennen Unternehmen zusehends, welches Risiko von ihren APIs ausgeht. So gehört API‑Sicherheit für fast 80 % der Unternehmen zu den drei wichtigsten Prioritäten im Bereich Cybersicherheit. Zwei Drittel der Befragten geben an, dass sie der API‑Sicherheit in den letzten 12 Monaten mehr Aufmerksamkeit gewidmet haben. Und mehr als die Hälfte (52 %) nannten API‑Sicherheitsvorfälle als eine der fünf Cyberbedrohungen, die beim Erreichen von Cyberresilienz die größte Rolle spielen.

Sicherheitsteams können mit der API‑Ausbreitung einfach nicht Schritt halten.