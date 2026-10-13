- Akamai Cloud 계정 및 API 토큰
- 로컬에 설치된 Terraform
- SSH 키 쌍
- 모델 공급업체 인증정보
- 현재 공용 IP 주소
시작하기 전에
시작하기 전에 필요한 툴과 인증정보를 준비하세요. SSH 키와 공인 IP 주소를 사용해 에이전트 VM에 안전하게 접속할 수 있습니다.
OpenClaw 배포 5단계
인프라를 프로비저닝하고 VM에 연결한 후 OpenClaw를 상시가동형 백그라운드 서비스로 설치하세요.
OpenClaw 빠른 시작을 복제하고 프로젝트 디렉토리로 이동하세요.
git clone https://github.com/akamai-developers/openclaw-quickstart.git
cd openclaw-quickstart
이 리포지토리에는 Terraform 설정, 클라우드 초기화 설정, 변수, 배포 아웃풋이 포함되어 있습니다.
Linode API 토큰 설정:
export LINODE_TOKEN="your-linode-api-token"
포함된 예제를 참고해 terraform.tfvars 파일 생성:
linode_token = "your-linode-api-token"
public_key_path = "~/.ssh/openclaw.pub"
allowed_ssh_cidrs = ["YOUR_IP/32"]
region = "us-east"
instance_type = "g6-nanode-1"
YOUR_IP/32를 현재 공용 IP 주소로 변경하세요. SSH를 0.0.0.0/0으로 열어놓지 마세요.
VM이 에이전트 프로세스를 실행하고 모델 요청이 외부 API를 통해 처리되기 때문에 기본 Nanode 요금제로 충분합니다.
Terraform 초기화 및 계획된 인프라 검토:
terraform init
terraform plan
terraform apply
Terraform은 Linode를 생성하고, OpenClaw를 설치하며, 전용 openclaw 사용자를 생성하고, 비밀번호 인증을 비활성화하며, Cloud Firewall을 설정합니다.
배포 아웃풋 확인:
terraform output -json
VM에 연결:
ssh openclaw@$(terraform output -raw instance_ip)
OpenClaw 온보딩 마법사를 실행하고 에이전트를 백그라운드 서비스로 설치:
openclaw onboard --install-daemon
마법사에서 안내하는 내용:
- 모델 공급업체 인증정보
- 작업 공간 설정
- 에이전트 설정
- Slack, Telegram, WhatsApp, Discord와 같은 메시징 서비스 통합
OpenClaw를 데몬으로 설치하면 연결이 끊긴 후에도 에이전트가 계속 실행되며, VM이 재부팅될 때 다시 시작됩니다.
OpenClaw 게이트웨이가 실행 중인지 확인:
openclaw gateway status
에이전트 로그 팔로우:
openclaw logs --follow
필요한 경우 게이트웨이 다시 시작:
openclaw gateway restart
게이트웨이 제어 UI에 공개적으로 노출되지 않고 접속하기 위해 SSH 터널 생성:
ssh -L 18789:localhost:18789 openclaw@$(terraform output -raw instance_ip)
그런 다음 브라우저에서 http://localhost:18789를 엽니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
아니요. VM은 OpenClaw 에이전트 프로세스를 실행하며, 모델 요청은 선택한 모델 공급업체로 API를 통해 전송됩니다.
Linode VM, 전용 OpenClaw 사용자, 키 기반 SSH 접속 권한, Cloud Firewall, 온보딩 준비가 완료된 OpenClaw 설치 환경을 구축할 수 있습니다.
OpenClaw의 온보딩 마법사를 사용하면 API 인증정보나 OAuth를 활용해 지원되는 모델 공급업체를 설정할 수 있습니다. 사용 가능 여부는 OpenClaw 버전에 따라 달라집니다.
네. 온보딩 마법사는 Slack, Telegram, WhatsApp, Discord 등과의 통합을 지원합니다.
아니요. 제어 인터페이스는 로컬 포트 18789에서 실행됩니다. 이 가이드에 포함된 SSH 터널을 통해 안전하게 접속하세요.
빠른 시작에서는 기본적으로 Nanode를 사용합니다. OpenClaw는 주로 에이전트 프로세스로 작동하므로, 이 배포에는 GPU나 전용 CPU가 필요하지 않습니다.
배포 후 클라우드 백업을 활성화하세요. VM 수명 주기에서 증가하는 에이전트 데이터를 분리하려는 경우 Block Storage를 추가할 수도 있습니다.
프로젝트 디렉토리에서 다음 명령어 실행:
terraform destroy
리소스를 삭제하기 전에 Terraform 요금제를 검토하세요.