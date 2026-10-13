- Akamai Cloud-Konto und API‑Token
- Lokale Terraform-Installation
- SSH‑Schlüsselpaar
- Zugangsdaten des Modellanbieters
- Aktuelle öffentliche IP‑Adresse
Bevor Sie beginnen
Installieren bzw. beschaffen Sie die folgenden Tools und Anmeldedaten, bevor Sie beginnen. Sie verwenden Ihren SSH‑Schlüssel und Ihre öffentliche IP‑Adresse, um den Zugriff auf die Agenten‑VM zu schützen.
OpenClaw-Bereitstellung in fünf Schritten
Stellen Sie die Infrastruktur bereit, stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer VM her und installieren Sie OpenClaw als ständig verfügbaren Hintergrunddienst.
Klonen Sie „OpenClaw quickstart“ und verschieben Sie es in das Projektverzeichnis.
git clone https://github.com/akamai-developers/openclaw-quickstart.git
cd openclaw-quickstart
Das Repository umfasst die Terraform-Konfiguration, das cloud-init-Setup, Variablen sowie Bereitstellungsausgaben.
Legen Sie Ihr Linode-API‑Token fest:
export LINODE_TOKEN="<Ihr Linode-API‑Token>"
Erstellen Sie eine terraform.tfvars-Datei mit dem enthaltenen Beispiel:
linode_token = "<Ihr Linode-API‑Token>"
public_key_path = "~/.ssh/openclaw.pub"
allowed_ssh_cidrs = ["IHRE_IP/32"]
region = "us-east"
instance_type = "g6-nanode-1"
Ersetzen Sie IHRE_IP/32 durch Ihre aktuelle öffentliche IP‑Adresse. Lassen Sie SSH nicht für 0.0.0.0/0 geöffnet.
Der Standard-Nanode-Plan ist ausreichend, weil die VM den Agentenprozess ausführt, während Modellanfragen über eine externe API verarbeitet werden.
Initialisieren Sie Terraform und überprüfen Sie die geplante Infrastruktur:
terraform init
terraform plan
terraform apply
Terraform erstellt den Linode, installiert OpenClaw, erstellt einen dedizierten openclaw-Nutzer, deaktiviert die Passwortauthentifizierung und konfiguriert die Cloud-Firewall.
Sehen Sie sich Ihre Bereitstellungsausgabe an:
terraform output -json
Stellen Sie eine Verbindung zur VM her:
ssh openclaw@$(terraform output -raw instance_ip)
Führen Sie den OpenClaw-Onboarding-Assistenten aus und installieren Sie den Agenten als Hintergrunddienst:
openclaw onboard --install-daemon
Der Assistent führt Sie durch folgende Schritte:
- Zugangsdaten des Modellanbieters
- Arbeitsbereichseinstellungen
- Agentenkonfiguration
- Messaging-Integrationen wie Slack, Telegram, WhatsApp oder Discord
Indem OpenClaw als Daemon installiert wird, wird der Agent weiterhin ausgeführt, nachdem Sie die Verbindung trennen, und wird neu gestartet, wenn die VM neu gestartet wird.
Stellen Sie sicher, dass das OpenClaw-Gateway ausgeführt wird:
openclaw gateway status
Folgen Sie den Agentenprotokollen:
openclaw logs --follow
Starten Sie das Gateway bei Bedarf neu:
openclaw gateway restart
Um auf die Nutzeroberfläche der Gateway-Steuerung zuzugreifen, ohne sie öffentlich zugänglich zu machen, erstellen Sie einen SSH‑Tunnel:
ssh -L 18789:localhost:18789 openclaw@$(terraform output -raw instance_ip)
Öffnen Sie dann http://localhost:18789 in Ihrem Browser.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Nein. Die VM führt den OpenClaw-Agentenprozess aus, während Modellanfragen über eine API an den ausgewählten Modellanbieter gesendet werden.
Sie erstellt eine Linode‑VM, einen dedizierten openclaw-Nutzer, schlüsselbasierten SSH‑Zugriff, eine Cloud-Firewall und eine OpenClaw-Installation, die für das Onboarding bereit ist.
Mit dem Onboarding-Assistenten von OpenClaw können Sie unterstützte Modellanbieter über API‑Zugangsdaten oder OAuth konfigurieren. Die Verfügbarkeit hängt von Ihrer OpenClaw-Version ab.
Ja. Der Onboarding-Assistent unterstützt Integrationen wie Slack, Telegram, WhatsApp und Discord.
Nein. Die Steuerungsoberfläche wird lokal an Port 18789 ausgeführt. Greifen Sie sicher über den SSH‑Tunnel darauf zu, der in diesem Leitfaden enthalten ist.
quickstart verwendet standardmäßig einen Nanode. OpenClaw ist in erster Linie ein Agentenprozess – daher sind GPU- und dedizierte CPU‑Tarife für diese Bereitstellung nicht erforderlich.
Aktivieren Sie Cloud-Backups nach der Bereitstellung. Sie können auch Block Storage hinzufügen, wenn Sie wachsende Agentendaten vom VM‑Lebenszyklus trennen möchten.
Führen Sie den folgenden Befehl über das Projektverzeichnis aus:
terraform destroy
Überprüfen Sie den Terraform-Plan, bevor Sie bestätigen, dass die Ressourcen gelöscht werden sollen.