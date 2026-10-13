Legen Sie Ihr Linode-API‑Token fest:

export LINODE_TOKEN="<Ihr Linode-API‑Token>"

Erstellen Sie eine terraform.tfvars-Datei mit dem enthaltenen Beispiel:

linode_token = "<Ihr Linode-API‑Token>"

public_key_path = "~/.ssh/openclaw.pub"

allowed_ssh_cidrs = ["IHRE_IP/32"]

region = "us-east"

instance_type = "g6-nanode-1"

Ersetzen Sie IHRE_IP/32 durch Ihre aktuelle öffentliche IP‑Adresse. Lassen Sie SSH nicht für 0.0.0.0/0 geöffnet.

Der Standard-Nanode-Plan ist ausreichend, weil die VM den Agentenprozess ausführt, während Modellanfragen über eine externe API verarbeitet werden.

