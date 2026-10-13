- Akamai Cloud 帐户和 API 令牌
- 本地安装 Terraform
- SSH 密钥对
- 模型提供商凭据
- 当前的公网 IP 地址
开始之前
开始之前，请准备好以下工具和凭据。您需要使用 SSH 密钥和公网 IP 地址，以安全地访问运行智能体的虚拟机。
五个步骤部署 OpenClaw
配置基础架构、连接到您的虚拟机，并安装 OpenClaw 作为不间断的后台服务。
克隆 OpenClaw 快速入门项目，然后进入项目目录。
git clone https://github.com/akamai-developers/openclaw-quickstart.git
cd openclaw-quickstart
该存储库包含 Terraform 配置、cloud-init 设置、变量以及部署输出。
设置您的 Linode API 令牌：
export LINODE_TOKEN="your-linode-api-token"
使用提供的示例创建一个 terraform.tfvars 文件：
linode_token = "your-linode-api-token"
public_key_path = "~/.ssh/openclaw.pub"
allowed_ssh_cidrs = ["YOUR_IP/32"]
region = "us-east"
instance_type = "g6-nanode-1"
将 YOUR_IP/32 替换为当前的公网 IP 地址。不要将 SSH 开放给 0.0.0.0/0。
默认的 Nanode 方案就足够了，因为智能体进程在虚拟机上运行，而模型请求则通过外部 API 处理。
初始化 Terraform 并查看待部署的基础架构：
terraform init
terraform plan
terraform apply
Terraform 创建 Linode、安装 OpenClaw、创建专用的 openclaw 用户、禁用密码认证，并配置 Cloud Firewall。
查看您的部署输出：
terraform output -json
连接到虚拟机：
ssh openclaw@$(terraform output -raw instance_ip)
运行 OpenClaw 配置向导，并将智能体安装为后台服务：
openclaw onboard --install-daemon
向导将引导您完成以下步骤：
- 模型提供商凭据
- 工作空间设置
- 智能体配置
- 集成 Slack、Telegram、WhatsApp 或 Discord 等通讯服务
将 OpenClaw 安装为守护进程后，即使断开连接，智能体也会继续运行，虚拟机重启后，智能体也会自动重新启动。
确认 OpenClaw 网关正在运行：
openclaw gateway status
查看智能体日志：
openclaw logs --follow
如有必要，重新启动网关：
openclaw gateway restart
若要访问网关控制界面又不将其公开，请创建一个 SSH 隧道：
ssh -L 18789:localhost:18789 openclaw@$(terraform output -raw instance_ip)
然后在浏览器中打开 http://localhost:18789。
常见问题
常见问题
不需要。OpenClaw 智能体进程在虚拟机上运行，而模型请求则通过 API 发送给您选择的模型提供商。
它会创建一个 Linode 虚拟机、专用的 openclaw 用户、基于 SSH 密钥的访问和 Cloud Firewall，并完成 OpenClaw 的安装，使其可以直接进入配置向导流程。
OpenClaw 的配置向导支持用户通过 API 凭据或 OAuth 来配置支持的模型提供商。可用性取决于您使用的 OpenClaw 版本。
可以。配置向导支持集成 Slack、Telegram、WhatsApp 和 Discord。
不开放。控制界面在本地端口 18789 上运行。请通过本指南中提供的 SSH 隧道安全地访问它。
本快速入门项目默认使用 Nanode 方案。OpenClaw 主要以智能体进程的形式运行，因此在此部署中，无需使用 GPU 或专用 CPU 方案。
部署完成后，请启用云备份功能。如果您希望将不断增长的智能体数据与虚拟机的生命周期分开管理，也可以添加 Block Storage。
在项目目录中执行以下命令：
terraform destroy
在确认删除资源之前，请先审查 Terraform 方案。