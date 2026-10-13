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在 Akamai Cloud 平台上部署一个不间断的 OpenClaw 智能体

利用 Wasmcp 和 Spin 构建决策日志 MCP 服务器，在本地进行测试，然后通过 Akamai Functions 将其部署到全球各地。

开始构建
查看源代码

开始之前

开始之前，请准备好以下工具和凭据。您需要使用 SSH 密钥和公网 IP 地址，以安全地访问运行智能体的虚拟机。

  • Akamai Cloud 帐户和 API 令牌
  • 本地安装 Terraform
  • SSH 密钥对
  • 模型提供商凭据
  • 当前的公网 IP 地址

五个步骤部署 OpenClaw

配置基础架构、连接到您的虚拟机，并安装 OpenClaw 作为不间断的后台服务。

克隆 OpenClaw 快速入门项目，然后进入项目目录。

git clone https://github.com/akamai-developers/openclaw-quickstart.git
cd openclaw-quickstart

该存储库包含 Terraform 配置、cloud-init 设置、变量以及部署输出。
 

设置您的 Linode API 令牌：

export LINODE_TOKEN="your-linode-api-token"

使用提供的示例创建一个 terraform.tfvars 文件：

linode_token = "your-linode-api-token"
public_key_path = "~/.ssh/openclaw.pub"
allowed_ssh_cidrs = ["YOUR_IP/32"]
region = "us-east"
instance_type = "g6-nanode-1"

YOUR_IP/32 替换为当前的公网 IP 地址。不要将 SSH 开放给 0.0.0.0/0

默认的 Nanode 方案就足够了，因为智能体进程在虚拟机上运行，而模型请求则通过外部 API 处理。
 

初始化 Terraform 并查看待部署的基础架构：

terraform init
terraform plan
terraform apply

Terraform 创建 Linode、安装 OpenClaw、创建专用的 openclaw 用户、禁用密码认证，并配置 Cloud Firewall。

查看您的部署输出：

terraform output -json

连接到虚拟机：

ssh openclaw@$(terraform output -raw instance_ip)

运行 OpenClaw 配置向导，并将智能体安装为后台服务：

openclaw onboard --install-daemon

向导将引导您完成以下步骤：

  • 模型提供商凭据
  • 工作空间设置
  • 智能体配置
  • 集成 Slack、Telegram、WhatsApp 或 Discord 等通讯服务

将 OpenClaw 安装为守护进程后，即使断开连接，智能体也会继续运行，虚拟机重启后，智能体也会自动重新启动。

确认 OpenClaw 网关正在运行：

openclaw gateway status

查看智能体日志：

openclaw logs --follow

如有必要，重新启动网关：

openclaw gateway restart

若要访问网关控制界面又不将其公开，请创建一个 SSH 隧道：

ssh -L 18789:localhost:18789 openclaw@$(terraform output -raw instance_ip)

然后在浏览器中打开 http://localhost:18789。

*详情请见促销兑换规则和条件

常见问题

常见问题

不需要。OpenClaw 智能体进程在虚拟机上运行，而模型请求则通过 API 发送给您选择的模型提供商。

它会创建一个 Linode 虚拟机、专用的 openclaw 用户、基于 SSH 密钥的访问和 Cloud Firewall，并完成 OpenClaw 的安装，使其可以直接进入配置向导流程。

OpenClaw 的配置向导支持用户通过 API 凭据或 OAuth 来配置支持的模型提供商。可用性取决于您使用的 OpenClaw 版本。

可以。配置向导支持集成 Slack、Telegram、WhatsApp 和 Discord。

不开放。控制界面在本地端口 18789 上运行。请通过本指南中提供的 SSH 隧道安全地访问它。

本快速入门项目默认使用 Nanode 方案。OpenClaw 主要以智能体进程的形式运行，因此在此部署中，无需使用 GPU 或专用 CPU 方案。

部署完成后，请启用云备份功能。如果您希望将不断增长的智能体数据与虚拟机的生命周期分开管理，也可以添加 Block Storage。

在项目目录中执行以下命令：

terraform destroy

在确认删除资源之前，请先审查 Terraform 方案。