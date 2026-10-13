- Account e token API sull'Akamai Cloud
- Terraform installato localmente
- Coppia di chiavi SSH
- Credenziali del provider del modello
- Indirizzo IP pubblico corrente
Prima di iniziare
Raccogli questi strumenti e le credenziali prima di iniziare. Per proteggere l'accesso alla VM dell'agente, utilizza la chiave SSH e l'indirizzo IP pubblico.
Distribuzione di OpenClaw in cinque fasi
Esegui il provisioning dell'infrastruttura, collegala alla tua VM e installa OpenClaw come servizio in background always-on.
Clona l'avvio rapido di OpenClaw e passa alla directory del progetto.
git clone https://github.com/akamai-developers/openclaw-quickstart.git
cd openclaw-quickstart
Il repository include la configurazione Terraform, l'impostazione cloud-init, le variabili e gli output di distribuzione.
Imposta il token API di Linode:
export LINODE_TOKEN="your-linode-api-token"
Crea un file terraform.tfvars utilizzando l'esempio incluso:
linode_token = "your-linode-api-token"
public_key_path = "~/.ssh/openclaw.pub"
allowed_ssh_cidrs = ["YOUR_IP/32"]
region = "us-east"
instance_type = "g6-nanode-1"
Sostituisci il valore YOUR_IP/32 con l'indirizzo IP pubblico corrente. Non lasciare l'SSH aperto su 0.0.0.0/0.
Il piano Nanode predefinito è adeguato perché la VM esegue il processo dell'agente, mentre le richieste del modello vengono gestite tramite un'API esterna.
Inizializza Terraform e riesamina l'infrastruttura pianificata:
terraform init
terraform plan
terraform apply
Terraform crea il sistema Linode, installa OpenClaw, crea un utente openclaw dedicato, disabilita l'autenticazione tramite password e configura il dispositivo Cloud Firewall.
Visualizza l'output dell'implementazione:
terraform output -json
Effettua la connessione alla VM:
ssh openclaw@$(terraform output -raw instance_ip)
Esegui la procedura guidata di onboarding dell'agente OpenClaw e installalo come servizio in background:
openclaw onboard --install-daemon
La procedura guidata ti consente di accedere ai seguenti elementi:
- Credenziali del provider del modello
- Impostazioni dell'area di lavoro
- Configurazione dell'agente
- Integrazioni di messaggistica come Slack, Telegram, WhatsApp o Discord
L'installazione di OpenClaw come daemon mantiene l'agente in funzione dopo la disconnessione e lo riavvia quando la VM viene riavviata.
Verifica che il gateway OpenClaw sia in esecuzione:
openclaw gateway status
Segui i registri dell'agente:
openclaw logs --follow
Riavvia il gateway se necessario:
openclaw gateway restart
Per accedere all'interfaccia utente di Gateway Control senza renderla visibile pubblicamente, crea un tunnel SSH:
ssh -L 18789:localhost:18789 openclaw@$(terraform output -raw instance_ip)
Apri http://localhost:18789 nel browser.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
No. La VM esegue il processo dell'agente OpenClaw, mentre le richieste del modello vengono inviate al provider del modello scelto tramite un'API.
Crea una VM Linode, un utente openclaw dedicato, un accesso SSH basato su chiave, un Cloud Firewall e un'installazione OpenClaw pronta per l'onboarding.
La procedura guidata di onboarding di OpenClaw consente di configurare i provider di modelli supportati utilizzando le credenziali API oppure OAuth. La disponibilità dipende dalla versione di OpenClaw.
Sì. La procedura guidata di onboarding supporta varie integrazioni, tra cui Slack, Telegram, WhatsApp e Discord.
No. L'interfaccia di controllo viene eseguita localmente sulla porta 18789. Puoi accedere all'interfaccia in modo sicuro attraverso il tunnel SSH incluso in questa guida.
Per impostazione predefinita, l'avvio rapido utilizza un Nanode. OpenClaw è principalmente un processo per agenti, pertanto per questa distribuzione non sono richiesti piani di GPU e CPU dedicate.
Attiva Cloud Backups dopo la distribuzione. inoltre, puoi aggiungere Block Storage per separare i dati degli agenti sempre più numerosi dal ciclo di vita delle VM.
Esegui il seguente comando dalla directory del progetto:
terraform destroy
Rivedi il piano Terraform prima di confermare le risorse da eliminare.