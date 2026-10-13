- Compte Akamai Cloud et jeton API
- Installation locale de Terraform
- Paire de clés SSH
- Identifiants du fournisseur du modèle
- Adresse IP publique actuelle
Avant de commencer
Réunissez ces outils et identifiants avant de commencer. Vous utiliserez votre clé SSH et votre adresse IP publique pour sécuriser l'accès à la VM de l'agent.
Déployer OpenClaw en cinq étapes
Provisionnez l'infrastructure, connectez-vous à votre VM et installez OpenClaw en tant que service d'arrière-plan permanent.
Clonez le guide de démarrage rapide d'OpenClaw, puis accédez au répertoire du projet.
git clone https://github.com/akamai-developers/openclaw-quickstart.git
cd openclaw-quickstart
Ce dépôt contient la configuration Terraform, la configuration cloud-init, les variables et les résultats du déploiement.
Définissez votre jeton API Linode :
export LINODE_TOKEN="your-linode-api-token"
Créez un fichier terraform.tfvars à l'aide de l'exemple fourni :
linode_token = "your-linode-api-token"
public_key_path = "~/.ssh/openclaw.pub"
allowed_ssh_cidrs = ["YOUR_IP/32"]
region = "us-east"
instance_type = "g6-nanode-1"
Remplacez YOUR_IP/32 par votre adresse IP publique actuelle. Ne laissez pas SSH ouvert vers 0.0.0.0/0.
Le forfait Nanode par défaut est suffisant, car la VM exécute le processus de l'agent tandis que les requêtes de modèles sont gérées via une API externe.
Initialisez Terraform et vérifiez l'infrastructure prévue :
terraform init
terraform plan
terraform apply
Terraform crée le Linode, installe OpenClaw, crée un utilisateur openclaw dédié, désactive l'authentification par mot de passe et configure le Cloud Firewall.
Affichez la sortie de votre déploiement :
terraform output -json
Connectez-vous à la VM :
ssh openclaw@$(terraform output -raw instance_ip)
Lancez l'assistant d'intégration d'OpenClaw et installez l'agent en tant que service d'arrière-plan :
openclaw onboard --install-daemon
L'assistant vous guide à travers les étapes suivantes :
- Identifiants du fournisseur du modèle
- Paramètres de l'espace de travail
- Configuration de l'agent
- Intégrations de messagerie telles que Slack, Telegram, WhatsApp ou Discord
L'installation d'OpenClaw en tant que daemon permet à l'agent de continuer à fonctionner après votre déconnexion et de redémarrer lors du redémarrage de la VM.
Vérifiez que la passerelle OpenClaw est en cours d'exécution :
openclaw gateway status
Suivez les journaux de l'agent :
openclaw logs --follow
Redémarrez la passerelle si nécessaire :
openclaw gateway restart
Pour accéder à l'interface utilisateur de contrôle de la passerelle sans l'exposer publiquement, créez un tunnel SSH :
ssh -L 18789:localhost:18789 openclaw@$(terraform output -raw instance_ip)
Ouvrez ensuite http://localhost:18789 dans votre navigateur.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Non. La VM exécute le processus de l'agent OpenClaw, tandis que les requêtes de modèles sont envoyées au fournisseur de modèles de votre choix via une API.
Elle crée une VM Linode, un utilisateur openclaw dédié, un accès SSH par clé, un pare-feu cloud et une installation OpenClaw prête à être configurée.
L'assistant d'intégration d'OpenClaw vous permet de configurer les fournisseurs de modèles pris en charge à l'aide d'identifiants API ou d'OAuth. La disponibilité dépend de votre version d'OpenClaw.
Oui. L'assistant d'intégration prend en charge les intégrations avec Slack, Telegram, WhatsApp et Discord, entre autres.
Non. L'interface de contrôle s'exécute localement sur le port 18789. Accédez-y en toute sécurité via le tunnel SSH décrit dans ce guide.
Le guide de démarrage rapide utilise par défaut une instance Nanode. OpenClaw est avant tout un processus d'agent ; les forfaits avec GPU ou CPU dédié ne sont donc pas nécessaires pour ce déploiement.
Activez les sauvegardes dans le cloud après le déploiement. Vous pouvez également ajouter un stockage en bloc si vous souhaitez dissocier les données de l'agent, dont le volume ne cesse de croître, du cycle de vie de la VM.
Exécutez la commande suivante depuis le répertoire du projet :
terraform destroy
Vérifiez le plan Terraform avant de confirmer la suppression des ressources.