Initialisez Terraform et vérifiez l'infrastructure prévue :

terraform init

terraform plan

terraform apply

Terraform crée le Linode, installe OpenClaw, crée un utilisateur openclaw dédié, désactive l'authentification par mot de passe et configure le Cloud Firewall.

Affichez la sortie de votre déploiement :

terraform output -json

Connectez-vous à la VM :

ssh openclaw@$(terraform output -raw instance_ip)