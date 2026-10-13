- Cuenta en la nube de Akamai y token de API
- Terraform instalado localmente
- Par de claves SSH
- Credenciales del proveedor del modelo
- Dirección IP pública actual
Antes de empezar
Reúne estas herramientas y credenciales antes de empezar. Utilizarás tu clave SSH y tu dirección IP pública para garantizar el acceso seguro a la máquina virtual del agente.
Implementa OpenClaw en cinco pasos
Proporcione la infraestructura, conéctese a su máquina virtual e instale OpenClaw como un servicio en segundo plano que funcione de forma continua.
Clona el proyecto de inicio rápido de OpenClaw y accede al directorio del proyecto.
git clone https://github.com/akamai-developers/openclaw-quickstart.git
cd openclaw-quickstart
El repositorio incluye la configuración de Terraform, la configuración de cloud-init, las variables y los resultados del despliegue.
Establece tu token de API de Linode:
exporta LINODE_TOKEN="tu-token-de-api-de-linode"
Crea un archivo terraform.tfvars utilizando el ejemplo proporcionado.
token_de_linode = "tu-token-de-api-de-linode"
ruta_clave_publica = "~/.ssh/openclaw.pub"
redes_ssh_permitidas = ["TU_IP/32"]
región = "us-east"
tipo_de_instancia = "g6-nanode-1"
Reemplaza YOUR_IP/32 con la dirección IP pública que estés utilizando actualmente. No deje SSH abierto a 0,0.0.0/0.
El plan predeterminado de Nanode es suficiente, ya que la máquina virtual ejecuta el proceso del agente, mientras que las solicitudes del modelo se gestionan a través de una API externa.
Inicializa Terraform y revisa la infraestructura planificada.
terraform init
terraform plan
terraform apply
Terraform crea el Linode, instala OpenClaw, crea un usuario específico para OpenClaw, desactiva la autenticación por contraseña y configura el firewall en la nube.
Visualiza el resultado de tu implementación:
terraform output -json
Conéctate a la máquina virtual:
ssh openclaw@$(terraform output -raw instance_ip)
Ejecute el asistente de configuración inicial de OpenClaw e instale el agente como un servicio en segundo plano.
openclaw a bordo --instalar-daemon
El asistente te guiará a través del proceso:
- Credenciales del proveedor del modelo
- Configuración del espacio de trabajo
- Configuración del agente
- Integraciones de mensajería como Slack, Telegram, WhatsApp o Discord.
Instalar OpenClaw como servicio permite que el agente siga funcionando incluso después de desconectarse y se reinicia automáticamente cuando la máquina virtual se reinicia.
Confirma que la pasarela OpenClaw está en funcionamiento.
Estado de la puerta de acceso de Openclaw
Sigue los registros del agente.
openclaw registros --seguir
Reinicia la pasarela si es necesario.
Reiniciar la puerta de acceso de Openclaw
Para acceder a la interfaz de control de la pasarela sin exponerla públicamente, crea un túnel SSH.
ssh -L 18789:localhost:18789 openclaw@$(terraform output -raw instance_ip)
A continuación, abre http://localhost:18789 en tu navegador.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
No. La máquina virtual ejecuta el proceso del agente OpenClaw, mientras que las solicitudes del modelo se envían al proveedor de modelos seleccionado a través de una API.
Crea una máquina virtual Linode, un usuario dedicado de OpenClaw, acceso SSH mediante clave, un firewall en la nube y una instalación de OpenClaw lista para su uso.
El asistente de configuración de OpenClaw te permite configurar los proveedores de modelos compatibles utilizando credenciales de API o OAuth. La disponibilidad depende de la versión de OpenClaw que estés utilizando.
Sí. El asistente de incorporación es compatible con integraciones como Slack, Telegram, WhatsApp y Discord.
No. La interfaz de control funciona localmente en el puerto 18789. Acceda a él de forma segura a través del túnel SSH incluido en esta guía.
El tutorial de inicio rápido utiliza un Nanode de forma predeterminada. OpenClaw es principalmente un proceso basado en agentes, por lo que no se necesitan planes con GPU ni CPU dedicadas para su implementación.
Activa las copias de seguridad en la nube después de la implementación. También puedes agregar almacenamiento en bloque si deseas separar los datos del agente en crecimiento del ciclo de vida de la máquina virtual.
Ejecuta el siguiente comando desde el directorio del proyecto:
terraform destruir
Revisa el plan de Terraform antes de confirmar que los recursos deben ser eliminados.