- Conta do Akamai Cloud e token da API
- Terraform instalado localmente
- Par de chaves SSH
- Credenciais do provedor de modelo
- Endereço IP público atual
Antes de começar
Reúna estas ferramentas e credenciais antes de iniciar. Você usará sua chave SSH e seu endereço IP público para garantir o acesso seguro à VM do agente.
Implante o OpenClaw em cinco etapas
Prepare a infraestrutura, conecte-se à sua VM e instale o OpenClaw como um serviço em segundo plano sempre ativo.
Clone o guia de início rápido do OpenClaw e acesse o diretório do projeto.
git clone https://github.com/akamai-developers/openclaw-quickstart.git
cd openclaw-quickstart
O repositório inclui a configuração do Terraform, a configuração do cloud-init, variáveis e resultados da implantação.
Defina seu token da API do Linode:
export LINODE_TOKEN="seu-token-da-api-do-linode"
Crie um arquivo terraform.tfvars usando o exemplo incluído:
linode_token = "your-linode-api-token"
public_key_path = "~/.ssh/openclaw.pub"
allowed_ssh_cidrs = ["YOUR_IP/32"]
region = "us-east"
instance_type = "g6-nanode-1"
Substitua YOUR_IP/32 pelo seu endereço IP público atual. Não deixe o SSH aberto para 0.0.0.0/0.
O plano Nanode padrão é suficiente, pois a VM executa o processo do agente enquanto as solicitações de modelo são tratadas por meio de uma API externa.
Inicialize o Terraform e revise a infraestrutura planejada:
terraform init
terraform plan
terraform apply
O Terraform cria o Linode, instala o OpenClaw, cria um usuário dedicado para o OpenClaw, desativa a autenticação por senha e configura o Cloud Firewall.
Visualize a saída da implantação:
terraform output -json
Conecte-se à VM:
ssh openclaw@$(terraform output -raw instance_ip)
Execute o assistente de configuração inicial do OpenClaw e instale o agente como um serviço em segundo plano:
openclaw onboard --install-daemon
O assistente orienta você nas seguintes etapas:
- Credenciais do provedor de modelo
- Configurações do espaço de trabalho
- Configuração do agente
- Integrações de mensagens, como Slack, Telegram, WhatsApp ou Discord
A instalação do OpenClaw como um daemon mantém o agente em execução após você se desconectar e o reinicia quando a VM for reiniciada.
Confirme se o gateway do OpenClaw está em execução:
openclaw gateway status
Acompanhe os logs do agente:
openclaw logs --follow
Reinicie o gateway, se necessário:
openclaw gateway restart
Para acessar a interface de controle do gateway sem expô-la publicamente, crie um túnel SSH:
ssh -L 18789:localhost:18789 openclaw@$(terraform output -raw instance_ip)
Em seguida, abra http://localhost:18789 no seu navegador.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
Não. A VM executa o processo do agente do OpenClaw, enquanto as solicitações de modelo são enviadas ao provedor de modelos escolhido por meio de uma API.
Ela cria uma VM Linode, um usuário dedicado openclaw, acesso SSH baseado em chave, um Cloud Firewall e uma instalação do OpenClaw pronta para integração.
O assistente de integração do OpenClaw permite que você configure provedores de modelos compatíveis usando credenciais de API ou OAuth. A disponibilidade depende da sua versão do OpenClaw.
Sim. O assistente de integração oferece suporte a integrações com o Slack, Telegram, WhatsApp e Discord.
Não. A interface de controle é executada localmente na porta 18789. Acesse-a com segurança por meio do túnel SSH incluído neste guia.
O guia de início rápido usa um Nanode por padrão. O OpenClaw é, essencialmente, um processo de agente; portanto, planos com GPU e CPU dedicada não são necessários para essa implantação.
Habilite os backups na nuvem após a implantação. Você também pode adicionar armazenamento em bloco se quiser separar os dados crescentes do agente do ciclo de vida da VM.
Execute o seguinte comando a partir do diretório do projeto:
terraform destroy
Analise o plano do Terraform antes de confirmar que os recursos devem ser excluídos.