기업의 애플리케이션 운영 방식은 변화하고 있지만, 이를 뒷받침하는 인프라는 이러한 변화에 발맞추지 못하고 있습니다. 그 이유를 파악하기 위해 Akamai는 Forrester Consulting에 의뢰하여 기업 인프라 의사 결정권자 528명을 대상으로 설문조사를 실시했습니다. Akamai의 보고서를 통해 다음 내용을 확인하세요.

대화형 워크로드가 전체 애플리케이션의 절반 이상을 차지하는 기업군(40%)과 비교하여 귀사의 수준을 확인합니다.

응답자의 75%가 예산이나 복잡성의 제약이 없다면 더 많은 위치에 컴퓨팅 리소스를 배치하겠다고 답했음에도, 조직 대부분이 여전히 상대적으로 제한된 범위 내에서만 운영되는 이유를 파악합니다.

기업의 44%는 가장 중요한 대화형 워크로드에서 발생하는 요청의 5% 이상에 대해 대응 시간 목표를 달성하지 못합니다. 이를 통해 애플리케이션 요구사항과 인프라 간의 격차가 성능에 어떤 영향을 미치는지 파악합니다.

데이터에 따르면, 기업에서는 사용자의 위치나 상호작용 발생 위치와 관계없이 애플리케이션을 지원할 수 있는 인프라에 대한 필요성이 점점 커지고 있습니다. Akamai의 전체 보고서에서 자세한 내용을 확인하세요!