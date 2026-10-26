A maneira como as empresas executam aplicações está mudando, mas a infraestrutura que as sustenta não acompanhou essa evolução. Para entender o motivo, a Akamai encomendou à Forrester Consulting uma pesquisa com 528 responsáveis pelas decisões de infraestrutura empresarial. Leia o relatório da Akamai para:

Descobrir como sua organização se compara aos 40% das empresas em que as workloads interativas representam mais da metade de todas as aplicações.

Entender por que a maioria das organizações ainda opera em uma área geográfica relativamente limitada, embora 75% dos entrevistados tenham afirmado que implantariam recursos de computação em mais locais se não houvesse restrições orçamentárias ou de complexidade.

Descobrir como a disparidade entre os requisitos das aplicações e a infraestrutura está afetando o desempenho, uma vez que 44% dos entrevistados não atingem as metas de tempo de resposta da sua workload interativa mais crítica em pelo menos 5% das solicitações.

Os dados mostram que as organizações precisam cada vez mais de uma infraestrutura capaz de oferecer suporte às aplicações onde quer que os usuários estejam e as interações ocorram. Acesse o relatório completo da Akamai para saber mais!