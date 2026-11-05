Il modo con cui le aziende eseguono le applicazioni sta cambiando, ma l'infrastruttura che le supporta non è rimasta al passo. Per capire questo problema, Akamai ha commissionato a Forrester Consulting un sondaggio tra 528 responsabili delle decisioni relative all'infrastruttura aziendale. Leggi il rapporto di Akamai per:

Scoprire come la tua organizzazione si colloca rispetto al 40% delle aziende in cui i carichi di lavoro interattivi costituiscono oltre la metà di tutte le applicazioni.

Capire perché la maggior parte delle organizzazioni opera ancora entro un perimetro relativamente limitato, nonostante il 75% degli intervistati abbia dichiarato che vorrebbe distribuire le risorse di elaborazione in un numero maggiore di sedi, se non fosse frenato da vincoli di budget o di complessità

Scoprire come il divario tra i requisiti delle applicazioni e l'infrastruttura influisce sulle performance: il 44% delle organizzazioni non riesce a rispettare gli obiettivi relativi ai tempi di risposta per i carichi di lavoro interattivi più importanti in almeno il 5% delle richieste.

I dati dimostrano che le organizzazioni hanno sempre più bisogno di un'infrastruttura in grado di supportare le applicazioni ovunque si trovano gli utenti e in cui avvengono le interazioni. Scarica il rapporto completo di Akamai per saperne di più!