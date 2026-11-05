La forma en que las empresas ejecutan las aplicaciones está cambiando, pero la infraestructura que las respalda no ha evolucionado al mismo ritmo. Para descubrir por qué, Akamai encargó a Forrester Consulting una encuesta a 528 responsables de la toma de decisiones sobre infraestructura empresarial. Lea el informe de Akamai para:
- Descubrir cómo se compara su organización con el 40 % de las empresas en las que las cargas de trabajo interactivas constituyen más de la mitad de todas las aplicaciones.
- Comprender por qué la mayoría de las organizaciones siguen operando en un espacio relativamente pequeño, aunque el 75 % de los encuestados afirma que implementaría los recursos informáticos en más ubicaciones si no tuvieran limitaciones presupuestarias o de complejidad.
- Aprender cómo la brecha entre los requisitos de la aplicación y la infraestructura está afectando el rendimiento, ya que el 44 % no logra cumplir los plazos de respuesta para su carga de trabajo interactiva crítica en al menos el 5 % de las solicitudes.
Los datos muestran que las organizaciones necesitan cada vez más una infraestructura que admita aplicaciones dondequiera que se encuentren los usuarios y se produzcan las interacciones. Consulte el informe completo de Akamai para obtener más información.