La forma en que las empresas ejecutan las aplicaciones está cambiando, pero la infraestructura que las respalda no ha evolucionado al mismo ritmo. Para descubrir por qué, Akamai encargó a Forrester Consulting una encuesta a 528 responsables de la toma de decisiones sobre infraestructura empresarial. Lea el informe de Akamai para:

Descubrir cómo se compara su organización con el 40 % de las empresas en las que las cargas de trabajo interactivas constituyen más de la mitad de todas las aplicaciones.

Comprender por qué la mayoría de las organizaciones siguen operando en un espacio relativamente pequeño, aunque el 75 % de los encuestados afirma que implementaría los recursos informáticos en más ubicaciones si no tuvieran limitaciones presupuestarias o de complejidad.

Aprender cómo la brecha entre los requisitos de la aplicación y la infraestructura está afectando el rendimiento, ya que el 44 % no logra cumplir los plazos de respuesta para su carga de trabajo interactiva crítica en al menos el 5 % de las solicitudes.

Los datos muestran que las organizaciones necesitan cada vez más una infraestructura que admita aplicaciones dondequiera que se encuentren los usuarios y se produzcan las interacciones. Consulte el informe completo de Akamai para obtener más información.