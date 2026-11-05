Die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Anwendungen ausführen, verändert sich – doch die Infrastruktur, die diese Anwendungen unterstützt, hat mit dieser Veränderung nicht Schritt gehalten. Um mehr darüber zu erfahren, hat Akamai bei Forrester Consulting eine Umfrage unter 528 Entscheidungsträgern im Bereich Unternehmensinfrastruktur in Auftrag gegeben. Lesen Sie den Akamai-Bericht, um Folgendes zu erfahren:

Erfahren Sie, wie Sie im Vergleich zu den 40 % der Unternehmen abschneiden, in denen interaktive Workloads mehr als die Hälfte aller Anwendungen ausmachen.

Finden Sie heraus, warum die meisten Unternehmen nach wie vor mit verhältnismäßig wenigen Standorten arbeiten – und das, obwohl 75 % der Befragten angeben, dass sie das Computing an zusätzlichen Orten bereitstellen würden, wenn sie nicht von Budgets und Komplexität eingeschränkt wären.

Erfahren Sie, wie sich die Lücke zwischen Anwendungsanforderungen und Infrastruktur auf die Performance auswirkt – so geben beispielsweise 44 % der Befragten an, dass sie ihre Reaktionszeit-Ziele für ihre kritischsten interaktiven Workloads bei mindestens 5 % der Anfragen verfehlen.

Die Daten zeigen, dass Unternehmen zunehmend eine Infrastruktur benötigen, die Anwendungen überall dort unterstützt, wo Nutzer arbeiten und Interaktionen stattfinden. Holen Sie sich den vollständigen Bericht, um mehr zu erfahren.