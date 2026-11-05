La façon dont les entreprises exécutent leurs applications évolue, mais l'infrastructure qui les prend en charge ne suit pas le rythme. Pour en comprendre les raisons, Akamai a mandaté Forrester Consulting afin d'interroger 528 responsables des infrastructures d'entreprise. Consultez le rapport d'Akamai pour :

Évaluer la position de votre entreprise par rapport aux 40 % d'entreprises où les charges de travail interactives représentent plus de la moitié des applications.

Comprendre pourquoi la plupart des entreprises concentrent encore leurs ressources sur un nombre limité de sites, alors que 75 % des personnes interrogées indiquent qu'elles les déploieraient dans davantage d'emplacements si elles n'étaient pas confrontées à des contraintes de budget ou de complexité.

Découvrir comment le décalage entre les exigences des applications et les infrastructures affecte les performances, sachant que 44 % des personnes interrogées n'atteignent pas leurs temps de réponse cibles pour leur charge de travail interactive la plus critique sur au moins 5 % des requêtes.

Les données révèlent que les entreprises ont de plus en plus besoin d'une infrastructure capable de prendre en charge les applications partout où se trouvent les utilisateurs et là où les interactions ont lieu. Obtenez le rapport complet d'Akamai pour en savoir plus.