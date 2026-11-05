企業でのアプリケーション運用の方法は変化していますが、それを支えるインフラの対応は遅れています。その理由を明らかにするため、AkamaiはForrester Consultingに委託し、企業インフラの意思決定者528名を対象に調査を実施しました。Akamaiのレポートには、次の内容が含まれています。

全企業の40%では、インタラクティブなワークロードが全アプリケーションの半分以上を占めています。そのような企業と比較して、自組織がどう位置づけられるかを確認いただけます。

予算や複雑性の制約がなければ、より多くの拠点にコンピューティングリソースを展開すると回答した人が75%に上るにもかかわらず、多くの組織で比較的限定された場所での運用が続いている理由を解説します。

アプリケーションの要件とインフラの間のギャップがパフォーマンスにどのような影響を与えているかをご確認ください。最も基幹となるインタラクティブなワークロードにおいて、少なくとも5%のリクエストで応答時間の目標値を達成できていないケースが44%に上ります。

このデータによれば、ユーザーがいる場所やインタラクションが発生する場所にかかわらずアプリケーションをサポートできるインフラがますます必要となっていることが分かります。詳しくは、Akamaiのレポート全文をご覧ください。