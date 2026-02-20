CVE-2026-26365: “Connection: Transfer-Encoding” 처리 오류

Akamai Edge 서버에는 “Transfer-Encoding”을 맞춤형 홉 바이 홉 헤더로 지정하는 요청의 부적절한 처리로 인한 버그가 있었습니다. 특히 공격자는 “Connection: Transfer-Encoding” 헤더를 포함한 악성 요청을 만들어 부적절한 메시지 프레이밍이 포함된 전달 요청을 일으킴으로써 HTTP 요청 스머글링 공격을 발생시킬 수 있었습니다.



이 취약점이 실제로 악용될 수 있는지 여부는 특정 요청을 전송하기 위해 선택한 내부 Akamai 처리 경로와 해당 요청을 수신할 때 오리진 서버의 동작에 따라 달라집니다.