CVE-2026-26365 : traitement incorrect de l'en-tête « Connection: Transfer-Encoding »

Les serveurs en bordure de l'Internet d'Akamai présentaient un bug lié au traitement incorrect des requêtes spécifiant « Transfer-Encoding » comme en-tête hop-by-hop personnalisé. Plus précisément, un attaquant pouvait créer une requête malveillante incluant l'en-tête « Connection: Transfer-Encoding », ce qui entraînait le transfert d'une requête avec un découpage incorrect du message, susceptible de conduire à une attaque par dissimulation de requêtes HTTP.



Dans la pratique, la possibilité d'exploiter cette vulnérabilité dépendait du chemin de traitement interne choisi par Akamai pour la transmission de la requête concernée, ainsi que du comportement du serveur d'origine lors de la réception de cette requête.