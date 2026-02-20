CVE-2026-26365: procesamiento incorrecto de "Conexión: codificación de transferencia"

Los servidores en el Edge de Akamai contenían un error debido al procesamiento inadecuado de las solicitudes que especificaban "Codificación de transferencia" como encabezado de salto a salto personalizado. En concreto, un atacante podría crear una solicitud maliciosa que incluyera el encabezado "Conexión: codificación de transferencia", que daría como resultado una solicitud de reenvío que contendría marcos de mensajes incorrectos, lo que podría provocar un ataque de contrabando de solicitudes HTTP.



El hecho de que esta vulnerabilidad se pudiera explotar en la práctica dependía de la ruta de procesamiento interna de Akamai elegida para la distribución de esa solicitud en particular y del comportamiento del servidor de origen al recibir dicha solicitud.