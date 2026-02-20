CVE-2026-26365: Falsche Verarbeitung von „Verbindung: Transfer-Encoding“

Edge-Server von Akamai enthielten einen Bug aufgrund einer unsachgemäßen Verarbeitung von Anfragen, bei denen „Transfer-Encoding“ als nutzerdefinierter Hop-by-Hop-Header angegeben wurde. Insbesondere könnte ein Angreifer eine schädliche Anfrage erstellen, einschließlich des Headers „Connection: Transfer-Encoding“, was zu einer Weiterleitungsanfrage führen würde, die ein unzulässiges Message-Framing enthielt, was möglicherweise zu einem HTTP-Angriff zum Schmuggeln von Anfragen führen würde.



Ob diese Schwachstelle in der Praxis ausgenutzt werden konnte, war abhängig vom internen Akamai-Verarbeitungspfad, der für die Bereitstellung der jeweiligen Anfrage ausgewählt wurde, sowie vom Verhalten des Ursprungsservers beim Empfang einer solchen Anfrage.