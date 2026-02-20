CVE-2026-26365：不適切な処理「Connection：Transfer-Encoding」

Akamaiのエッジサーバーには、「Transfer-Encoding」をカスタム・ホップバイホップ・ヘッダーとして指定するリクエストの不適切な処理を実行するバグがありました。具体的には、攻撃者が「Connection: Transfer-Encoding」のヘッダーを含む悪性のリクエストを細工できる状態だったため、HTTPリクエストスマグリング攻撃につながる、不適切なメッセージフレーミングを伴う転送リクエストが発生するおそれがありました。



この脆弱性が実際に悪用されるかどうかは、その特定のリクエストの配信に選択された内部のAkamai処理パスと、該当するリクエストを受信したときのオリジンサーバーの動作によって決まります。