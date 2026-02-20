CVE-2026-26365：对“Connection: Transfer-Encoding”的处理不正确

Akamai 边缘服务器存在一个漏洞，原因在于其未能正确处理将 Transfer-Encoding 指定为自定义逐跳标头的请求。具体而言，攻击者可以构造一个恶意请求，其中包含“Connection: Transfer-Encoding”这一标头，这会导致转发给后端服务器的请求中包含不正确的消息分帧，从而可能引发 HTTP 请求走私攻击。



该漏洞在实际中是否可以被利用，取决于该特定请求在 Akamai 内部被分配的处理路径，以及源服务器在接收到此类请求时的行为。