CVE-2026-26365: Processamento incorreto de “Connection: Transfer-Encoding”

Os servidores de edge da Akamai continham um bug devido ao processamento inadequado de solicitações especificando “Transfer-Encoding” como um cabeçalho hop-by-hop personalizado. Especificamente, um invasor poderia criar uma solicitação maliciosa, incluindo o cabeçalho “Connection: Transfer-Encoding”, o que resultaria em uma solicitação de encaminhamento com o enquadramento inadequado de mensagens, potencialmente levando a um ataque de contrabando de solicitações HTTP.



Para que essa vulnerabilidade fosse explorável na prática, dependeria do caminho de processamento interno da Akamai escolhido para a entrega dessa solicitação específica e do comportamento do servidor de origem ao receber essa solicitação.