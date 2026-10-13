Akamai Inference

L'inférence serverless permet d'utiliser des modèles via un point de terminaison partagé à ajustement automatique, avec un tarif calculé en fonction du nombre de millions de jetons traités. Elle est conçue pour permettre une prise en main rapide et pour gérer des charges de travail imprévisibles. L'inférence dédiée propose un point de terminaison privé sur une capacité GPU réservée exclusivement à un seul client, dans la région et la configuration GPU de votre choix, avec un tarif calculé en fonction de la durée d'utilisation du GPU. Elle est conçue pour gérer un trafic de production constant à volume élevé. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre, ou les deux. L'inférence dédiée présente une disponibilité limitée.